"Budućnost 'zmajeva' je svijetla"

Bosna i Hercegovina je poražena od Austrije u Zenici u kvalifikacijama za Mundijal.

Izabranici Sergeja Barbareza doživjeli su prvi poraz u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine u SAD, Kanadi i Meksiku, ali je selektor BiH priznao da nikad nije bio ponosniji na svoje igrače uprkos porazu od Austrije (1:2).

Jedini strijelac za BiH bio je kapiten Edin Džeko, koji je stigao do 71. pogotka u dresu "zmajeva", ali on nije bio dovoljan barem za bod.

"Nažalost, s obzirom na agresivnost i energiju koju smo imali, nije nas ispratila sreća. Mogli smo spriječiti golove koje smo primili. Izgubili smo, ali glavu gore. Treba još da radimo. Na pravom smo putu, ali nismo tamo gdje želimo biti. Ostaje žal za bodovima, pogotovo zbog naivno primljenih golova. Greške u fudbalu se dešavaju, ali moramo učiti iz njih. Budućnost je svijetla. Ovi momci moraju da prođu ovakve utakmice da bi bili još bolji", rekao je Džeko.

Tarik Muharemović istakao je borbenost i energiju koju je ekipa pokazala na terenu.

"Želim kao prvo da pohvalim sve navijače koji su došli na stadion. Dali smo sve na terenu, srce cijelo. Igrali smo do zadnje sekunde, a oni su imali više sreće. Vratili smo se nakon primljenog gola, htjeli pobijediti, ali... Odbijene lopte su otišle ka njima kod oba gola. Ponosan sam na ekipu, idemo dalje. Čeka nas utakmica na Kipru. Nećemo klonuti duhom. Idemo svi skupa dalje i borimo se do samog kraja".

Ermedin Demirović je asistirao kod Džekinog gola.

"Tužno je izgubiti ovakvu utakmicu, kad se uđe sa samopouzdanjem i energijom, ali smo na kraju izgubili. Ovaj poraz stvarno boli, išli smo na pobjedu, očekivali smo makar bod i mislim da smo ga zaslužili. Ovo je jedna od najboljih utakmica otkako smo mi svi zajedno. Ako ovako nastavimo imaćemo priliku za plasman na Svjetsko prvenstvo. Imali smo dosta prilika, nedostajalo je sreće, da se možda nama odbije neka lopta kao njima", istakao je Demirović, a prenio sajt FS BiH.

