Ralf Rangnik hitno primljen u bolnicu: Cijeli svijet mu se čudio u Zenici, sad je ponovo u problemu

Ralf Rangnik prolazi pakao zbog operacije koja je trebalo da bude rutinska. Sada je ponovo primljen u bolnicu.

Ralf Rangnik je hitno morao da bude primljen u bolnicu nakon što mu se posle operacije pojavila infekcija i zakomplikovala mu situaciu sa zdravljem. Zbog ovih problema će morati Rangnik da propusti naredne mečeve selekcije Austrije.

Vidjeli smo kako je selektor Austrije na "Bilinom polju" u Zenici izašao na teren na biciklu i svi su se pitali šta se dešava. Ispostavilo se da je 67-godišnji stručnjak operisao zglob na nozi i da ne smije da hoda. Pogledajte kako je to izgledalo:

Esto me parece maravilloso:



Ralf Rangnick fue operado del tobillo hace poco, y todavía no está recuperado al 100%.



Por ello, en el último partido de Austria se movió por el estadio en una BICI eléctrica.



Este es Ralf Rangnick, sí:pic.twitter.com/6SJgmyTAds — Andrés Weiss (@andresweiss_)September 10, 2025

Kako piše nemački "Bild" poznati fudbalski stručnjak operisan je prošle nedjelje u Bavarskoj. Tu je morao da ima produženi boravak u bolnici tokom koga je "pokupio" neku od bolničkih bakterija i sada ima velike probleme. Iskusni fudbalski trener je 29. septembra trebalo da saopšti tim Austrije za mečeve u oktobru sa San Marinom i Rumunijom, ali prema prvim navodima to će umjesto njega uraditi pomoćnik Lars Kornetka.

Ovo nije prvi problem koji je Rangnik imao, pošto je zapravo ovo druga operacija zgloba. Prva nije prošla kako treba. Prvi put je operisan u junu, zatim u julu, a sada ostaje da se vidi da li će morati opet "pod nož".

Što se tiče Austrije, na prošlom meču je tim pobijedio Bosnu i Hercegovinu 2:1 na gostovanju i sada je ovaj tim na diobi prvog mjesta. BIH i Austrija imaju po 12 bdova, mada Austrijanci imaju meč manje. Rumunija ima 7 bodova, a Kipar 4. San Marino je naravno bez bodova.