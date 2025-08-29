"Ja ga nisam tako savjetovao": Selektor u šoku zbog dolaska Arnautovića u Crvenu zvezdu

Selektor Austrije Ralf Rangnik savjetovao je Marka Arnautovića da ide u Rapid iz Beča, a ne Crvenu zvezdu. Fudbaler ga nije poslušao.

Marko Arnautović stigao je ovog ljeta u Crvenu zvezdu kao njeno najveće pojačanje, a zanimljivo je da je imao ponudu i Rapida iz Beča. Štaviše, austrijski mediji bili su uvjereni da će Arnautović izabrati svoj rodni grad za nastavak karijere, a takvog mišljenja bio je i selektor Austrije Ralf Rangnik.

Nakon objavljivanja spiska za predstojeće utakmice u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo protiv Kipra i Bosne i Hercegovine, na kome je takođe i Arnautović, selektor Rangnik ispričao je da je bio u stalnom kontaktu sa svojim napadačem.

"Arnautović me je tada redovno obavještavao. Zaista je bio jedan trenutak kada je izgledalo da bi moglo da se ostvari (transfer u Rapid iz Beča, prim. aut.). Pitao me je i šta ja mislim o tome. Onda sam rekao: ‘Zašto da ne, tu si kao kod kuće'. Zašto god da nije uspjelo, ne znam", rekao je Rangnik na konferenciji za medije.

"Meni je relativno svejedno gdje neko igra. Najvažnije je da igra redovno, a bilo bi dobro i za Marka da sada redovno dobija minutažu u Crvenoj zvezdi“, rekao je Rangnik, zaboravivši da je upravo Dragovića precrtao jer je otišao u Srbiju.

Podsjetimo, Arnautović je odigrao 125 utakmica za Austriju i postigao je 41 gol za svoj državni tim.

Kako je sam istakao, Arnautović je od malih nogu navijač Crvene zvezde i htio je da ostvari svoj san, ali i zavjet koji je dao svom bivšem treneru, legendarnom Sinišu Mihajloviću. Tokom njegovih posljednjih dana, često su pričali o Zvezdi, a Arnautović je tada obećao Mihajloviću da će doći u njegov klub.

"Svaki put kada gledam taj klip, meni krenu suze. Ne mogu da opišem kakav sam odnos imao sa njim. On je meni kao brat. Otac. Drug. Sve je bio za mene. Baš kada sam došao i pitao sam šta mogu da vidim da su oni dali za Sinišu Mihajlovića i rekli su mi za tribinu i kada sam silazio dole, meni je tu došla jedna energija, naježim se. Mene emocije hvataju čim pričam o njemu", rekao je Arnautović u suzama.

"Rekao sam juče kad sam napravio taj klip, dosta smo pričali o Zvezdi, dosta sam bio s njim i u bolnici, kući, uvijek sam pričao u bolnici. Rekao mi je... U redu je, želim da pričam. Zamolio me je Siniša Mihajlović jednu stvar i tako je htio on, tako je htio Bog. Htio sam da mu ispunim želju, a i moja je to želja bila da se vratim u Zvezdu".

