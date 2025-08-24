Ovo su čekali svi navijači Crvene zvezde: Arnautović ni u loži, a ni pred tribinama

Konačno dobre vijesti iz Crvene zvezde pred revanš sa Pafosom jer se vraća Marko Arnautović.

Marko Arnautović stigao je ovog ljeta u Crvenu zvezdu kao najveće pojačanje, međutim zbog povrede smo ga više viđali u loži ili pod tribinom sa najvatrenijim navijačima, ali to će se promijeniti. Crvena zvezda nagovijestila je na svojim društvenim mrežama da je Arnautović sada oporavljen i da će biti u timu za revanš protiv Pafosa.



Ovoga puta Arnautović je trenirao punim intenzitetom i to govori da će biti na raspolaganju Vladanu Milojeviću za utorak i meč sa Kipranima u Limasolu, kada će Zvezda pokušati da "okrene" 1:2 iz prvog beogradskog meča.

Na tom susretu Arnautović nije mogao da pomogne zbog povrede i iz lože je gledao utakmicu zajedno sa Radonjićem koji je pak nešto dalje od tima. Očekuje se da preskoči i meč protiv Pafosa u gostima, dok je dobra vijest da se poslije suspenzije vraćaju i štoper Rodrigao, odnosno "motor tima" Rade Krunić.

Interesantno je da je učesnik ovogodišnjeg finala Lige šampiona sa Interom odigrao manje od pola sata fudbala za Zvezdu do sada, pošto je ulazio sa klupe protiv Linkolna i Leha. Očekuje se da i ovoga puta startuje sa klupe...

U kom sastavu će igrati Zvezda na Kipru?

To je moglo da se nasluti već poslije prvog meča u Beogradu kada su neke linije tima bile dobre, neke nisu, tako da ako ne bude promjena do utorka - ovo je najvjerovatniji sastav Crvene zvezde:

Mateus - Seol, Rodrigao, Veljković, Tiknizjan - Krunić, Elšnik - Olajinka, Duarte, Ivanić - Šerif.