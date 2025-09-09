logo
Selektor Austrije zaprijetio odlaskom u slučaju neuspjeha u kvalifikacijama za SP

Autor Haris Krhalić
Ralf Ragnik nema dileme.

Rangnik odlazi ako se Austrija ne plasira na Mundijal Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Selektor Austrije Ralf Rangnik rekao je da će napustiti ekipu ukoliko se ne plasira na Svjetsko prvenstvo 2026. godine, uprkos dobrom početku u kvalifikacijama.

Austrija je u Grupi H ostvarila sve tri pobjede, a večeras u Zenici igra na gostujućem terenu protiv Bosne i Hercegovine, koja je prva na tabeli sa 12 bodova iz četiri utakmice.

Reprezentacija Austrije pokušava da se plasira na Mundijal prvi put od 1998. godine.

"Ako ne bude uspio, neće nastaviti. To nam je jasno stavio do znanja", rekao je predsjednik Fudbalskog saveza Austrije Jozef Prel agenciji APA, prenio je sajt Gol.

"U suprotnom, imaće ugovor do kraja Svjetskog prvenstva i o tome ćemo razgovarati u odgovarajuće vreme. Sada je puni fokus na uspjesima u narednim nedjeljama kako bismo konačno ostvarili taj cilj", dodao je on.

fudbal Austrija Ralf Rangnik Mundijal 2026

