Kerim Alajbegović najbolji mladi napadač izvan "liga petice"! U Top 10 i fudbaler Partizana

Prije dva dana oduševio je i navijače BiH.

Izvor: Promo/FS BiH

Bosanskohercegovački napadač Kerim Alajbegović nalazi se na samom vrhu liste najboljih mladih fudbalera do 20 godina u ligama izvan najjačih pet evropskih prvenstava, prema analizi Opservatorije za proučavanje fudbalskih statističkih podataka (CIES).

Talentovani igrač RB Salcburga osvojio je prvo mjesto sa impresivnim indeksom od 79,4 poena, čime je iza sebe ostavio brojne mlade zvijezde iz cijele Evrope i svijeta.

Drugu poziciju zauzeo je Brazilac Rajan Vitor (Vasko da Gama) sa 70,8 poena, dok je treće mjesto pripalo hrvatskom fudbaleru Luki Vrziću (HNK Gorica) sa 70,0 poena.

Na listi deset najboljih našli su se i Prins Amoako (Nordsjeland), Alvaro Montoro (Botafogo), Santino Andino (Godoj Kruz), Andrej Kostić (Partizan), Leon Grgić (Šturm Grac), Daglas Ovusu (Lilestrom) te Filip Thorvaldsen (Valerenga).

Ova prestižna rang-lista pokazuje da se Alajbegović svrstava među najveće talente evropskog fudbala i da je pred njim blistava budućnost. Podsjećamo, Alajbegović je prije dva dana debitovao za senirosku reprezentaciju BiH. Na meču protiv San Marina 17-godišnji napadač postigao je pogodao, upisao asistenciju te bio uz Edina Džeku najbolje ocijenjeni fudbaler u dresu BiH.