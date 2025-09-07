logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Počela "operacija Austrija": Bh. reprezentativci odradili prvi trening na Koševu (FOTO)

Počela "operacija Austrija": Bh. reprezentativci odradili prvi trening na Koševu (FOTO)

Autor Dragan Šutvić
0

"Zmajevi" su odradili prvi od dva treninga na najvećem bh. stadionu.

Fudbaleri BIH trenirali na Koševu pred utakmicu sa Austrijom Izvor: FS BiH

Fudbalska reprezentacija BiH deklasirala je sinoć selekciju San Marina u Seravaleu (0:6) i napravila novi veliki korak ka plasmanu na Mundijal 2026.

Pred "zmajevima" je, međutim, još mnogo posla, s obzirom na to da tek slijede najteži ispiti za izabranike Sergeja Barbareza. Prvi je zakazan već za utorak (9. septembar), kada će bh. tim, pred prepunim tribinama Bilinog polja u Zenici (20.45), dočekati Austriju.

Puleni Ralfa Rangnika glavni su rivali bh. igračima u borbi za prvo mjesto u kvalifikacionoj grupi, odnosno za direktan plasman na smotru u SAD, Meksiku i Kanadi. Pozitivan rezultat iz ovog duela znatno bi približio cilju "zmajeve", koji su dan nakon gostovanja u San Marinu trenirali na Koševu.

Na najvećem bh. stadionu, igrači su trenirali podijeljeni u dvije grupe. Oni sa većom minutažom u sinoćnjoj utakmici odradili su trening regeneracije, dok su ostali reprezentativci trenirali punim intenzitetom.

Pod komandom Sergeja Barbareza, bh. tim će tokom sutrašnjeg dana na Koševu odraditi još jedan trening.



Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

BiH fudbal zmajevi Mundijal 2026

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC