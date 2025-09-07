Počela "operacija Austrija": Bh. reprezentativci odradili prvi trening na Koševu (FOTO)

"Zmajevi" su odradili prvi od dva treninga na najvećem bh. stadionu.

Fudbalska reprezentacija BiH deklasirala je sinoć selekciju San Marina u Seravaleu (0:6) i napravila novi veliki korak ka plasmanu na Mundijal 2026.

Pred "zmajevima" je, međutim, još mnogo posla, s obzirom na to da tek slijede najteži ispiti za izabranike Sergeja Barbareza. Prvi je zakazan već za utorak (9. septembar), kada će bh. tim, pred prepunim tribinama Bilinog polja u Zenici (20.45), dočekati Austriju.

Puleni Ralfa Rangnika glavni su rivali bh. igračima u borbi za prvo mjesto u kvalifikacionoj grupi, odnosno za direktan plasman na smotru u SAD, Meksiku i Kanadi. Pozitivan rezultat iz ovog duela znatno bi približio cilju "zmajeve", koji su dan nakon gostovanja u San Marinu trenirali na Koševu.

Na najvećem bh. stadionu, igrači su trenirali podijeljeni u dvije grupe. Oni sa većom minutažom u sinoćnjoj utakmici odradili su trening regeneracije, dok su ostali reprezentativci trenirali punim intenzitetom.

Pod komandom Sergeja Barbareza, bh. tim će tokom sutrašnjeg dana na Koševu odraditi još jedan trening.







