Kontroverzni Španac sudi "zmajevima" i Austriji: "Pokrao" Crvenu zvezdu i Real Madrid, Leo Mesi odbio da se rukuje

Evropska fudbalska unija (UEFA) odlučila je da će španski arbitri dijeliti pravdu u utorak na "Bilinom polju", gdje će Bosna i Hercegovina ugostiti Austriju u kvalifikacijama za Mundijall.

"Zmajevi" su protutnjali kroz San Marino (0:6), a već u utorak ih očekuje derbi sa selekcijom Austrije, koja je takođe slavila u prethodnom kolu - minimalno protiv Kipra.

UEFA je za meč na zeničkom "Bilinom polju" delegirala španske sudije, a glavni arbitar će biti Hesus Hil Manzano.

Na terenu će mu pomagati Dijego Barber i Anhel Nevada, dok će u VAR sobi biti Karlos del Sero Grande i Valentin Gomez, svi iz Španije.

Manzana po dobru ne pamte navijači Crvene zvezde jer je u prošlogodišnjem susretu Lige šampiona priznao gol Milana u 87. minutu nakon očiglednog prekršaja Matea Gabija nad Urošem Spajičem (2:1).

Takođe tri godine ranije, crveno-bijelima u duelu sa "rosonerima" pri rezultatu 1:1 nije dozvolio da se izvede korner već je odsviraj kraj utakmice.

Kraj je svirao i sekund prije nego je Džud Belingem pogodio gol za pobjedu Reala nad Valensijom prošle godine na "Mestalji", pa je madridski klub ostao bez bodova.

Svi se takođe odlično sjećaju i da je Lionel Mesi iznerviran njegovim suđenjem odbio da mu pruži ruku 2018. godine nakon utakmice Barselone i Đirone.

Takođe na prethodnom Evropskom prvenstvu 2024. godine je poslije utakmice između Francuske i Austrije je poslat kući zbog loše reputacije i sumnjivih odluka.

Moguće da će njegovo dijeljenje pravde predstavljati problem i timu Sergeja Barbareza, koji je odlično počeo kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2026. godine u SAD, Meksiku i Kanadi, zabilježivši sve četiri pobjede iz isto toliko utakmica.

Austrijanci, takođe nisu ispustili ni bod, s tim da imaju i jednu utakmicu manje.

