Bh. tim igra protiv Kipra u nastavku kvalifikacija za Mundijal 2026.

Izvor: NFSBiH

Reprezentacija BiH gostovaće večeras (20.45) selekciji Kipra u prvoj od posljednje tri utakmice u kvalifikacijama za Mundijal 2026.

Selekcija kojom komanduje Sergej Barbarez trenutno je prvoplasirana u grupi sa 12 bodova. Toliko, uz meč manje, ima i drugoplasirana Austrija, koja će u isto vrijeme ugostiti San Marino.

Sedam bodova iz pet mečeva ima trećeplasirnaa Rumunija, koja će u nedjelju dočekati Austriju. Samim tim, jasno je da večerašnji meč na stadionu AEK-a iz Larnake ima ogroman značaj za bosansko-hercegovačku selekciju.

