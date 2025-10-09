logo
UŽIVO KIPAR – BiH: "Zmajevi" na veoma važnom ispitu u Larnaki! 0

Bh. tim igra protiv Kipra u nastavku kvalifikacija za Mundijal 2026.

bih.JPG Izvor: NFSBiH

Reprezentacija BiH gostovaće večeras (20.45) selekciji Kipra u prvoj od posljednje tri utakmice u kvalifikacijama za Mundijal 2026.

Selekcija kojom komanduje Sergej Barbarez trenutno je prvoplasirana u grupi sa 12 bodova. Toliko, uz meč manje, ima i drugoplasirana Austrija, koja će u isto vrijeme ugostiti San Marino.

Sedam bodova iz pet mečeva ima trećeplasirnaa Rumunija, koja će u nedjelju dočekati Austriju. Samim tim, jasno je da večerašnji meč na stadionu AEK-a iz Larnake ima ogroman značaj za bosansko-hercegovačku selekciju.

Ostanite uz MONDO i pratite uživo meč sa Kipra!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
20:24

Sastanak predstavnika dva fudbalska saveza

20:07

Reprezentativci BiH "osjetili" travnjak

19:55

Kako izgleda stadion?

"AEK Arena" na kojoj se igra večerašnji meč otvorena je 2016. godine. Kapaciteta je 8.058 sjedećih mjesta, a evo kako izgleda:

Izvor: Ed van de Pol / imago sportfotodienst / Profimedia

19:34

"Zmajevi" odradili jutarnji trening

Bh. reprezentativci su jutros trenirali u kiparskom gradu:

19:27

Ko sudi večeras?

Sudijska postava dolazi iz Belgije, a predvodi je Lorens Viser. Pomagaće mu Ruben Vins i Tibo Nijsen, dok su u VAR sobi Bram van Driše i Bert Put.

19:21

SASTAVI

KIPAR: Mihael, Šikis, Andreu, Laifis, Anderson Koreja, Artimatas, Haralampus, Kastanos, Loizu, Pitas, Cionis.

BiH: Vasilj, Memić, Mujakić, Katić, Muharemović, Šunjić, Gigović, Tahirović, Dedić, Džeko, Alajbegović.

19:13

Šesti međusobni duel BiH i Kipra

Do sada je BiH ostvarila tri, a Kipar dvije pobjede. Posljednji put su se ove dvije selekcije srele u martu ove godine, kada je BiH na Bilinom polju u Zenici ostvarila pobjedu rezultatom 2:1.

Strijelci za bh. tim u tom duelu bili su Ermedin Demirović u prvom i Haris Hajradinović u drugom poluvremenu.

19:07

Meč od ogromnog značaja!

U slučaju da BiH večeras slavi na Kipru, nastaviće borbu sa Austrijom za direktan plasman na Mundijal sljedeće godine, ali napraviti i ogroman korak ka obezbjeđivanju, u najgorem slučaju, baraža koji bi se igrao u martu.

18:50

DOBRO VEČE!

Dobro došli u MONDO prenos utakmice, koje počinje u 20.45 časova po našem vremenu!

Najnovije