Bh. tim igra protiv Kipra u nastavku kvalifikacija za Mundijal 2026.
Reprezentacija BiH gostovaće večeras (20.45) selekciji Kipra u prvoj od posljednje tri utakmice u kvalifikacijama za Mundijal 2026.
Selekcija kojom komanduje Sergej Barbarez trenutno je prvoplasirana u grupi sa 12 bodova. Toliko, uz meč manje, ima i drugoplasirana Austrija, koja će u isto vrijeme ugostiti San Marino.
Sedam bodova iz pet mečeva ima trećeplasirnaa Rumunija, koja će u nedjelju dočekati Austriju. Samim tim, jasno je da večerašnji meč na stadionu AEK-a iz Larnake ima ogroman značaj za bosansko-hercegovačku selekciju.
Ostanite uz MONDO i pratite uživo meč sa Kipra!
Sastanak predstavnika dva fudbalska saveza
Reprezentativci BiH "osjetili" travnjak
Kako izgleda stadion?
"AEK Arena" na kojoj se igra večerašnji meč otvorena je 2016. godine. Kapaciteta je 8.058 sjedećih mjesta, a evo kako izgleda:Izvor: Ed van de Pol / imago sportfotodienst / Profimedia
"Zmajevi" odradili jutarnji trening
Bh. reprezentativci su jutros trenirali u kiparskom gradu:
Ko sudi večeras?
Sudijska postava dolazi iz Belgije, a predvodi je Lorens Viser. Pomagaće mu Ruben Vins i Tibo Nijsen, dok su u VAR sobi Bram van Driše i Bert Put.
SASTAVI
KIPAR: Mihael, Šikis, Andreu, Laifis, Anderson Koreja, Artimatas, Haralampus, Kastanos, Loizu, Pitas, Cionis.
BiH: Vasilj, Memić, Mujakić, Katić, Muharemović, Šunjić, Gigović, Tahirović, Dedić, Džeko, Alajbegović.
Šesti međusobni duel BiH i Kipra
Do sada je BiH ostvarila tri, a Kipar dvije pobjede. Posljednji put su se ove dvije selekcije srele u martu ove godine, kada je BiH na Bilinom polju u Zenici ostvarila pobjedu rezultatom 2:1.
Strijelci za bh. tim u tom duelu bili su Ermedin Demirović u prvom i Haris Hajradinović u drugom poluvremenu.
Meč od ogromnog značaja!
U slučaju da BiH večeras slavi na Kipru, nastaviće borbu sa Austrijom za direktan plasman na Mundijal sljedeće godine, ali napraviti i ogroman korak ka obezbjeđivanju, u najgorem slučaju, baraža koji bi se igrao u martu.
DOBRO VEČE!
Dobro došli u MONDO prenos utakmice, koje počinje u 20.45 časova po našem vremenu!