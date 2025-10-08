"Ne postoji selektor koji je pozvao 20 debitanata!" Barbarez pred Kipar: "Dva smo stepenika više u odnosu na prvi meč!"

Selektor BiH Sergej Barbarez obratio se medijima pred gostovanje Kipru (četvrtak, 20.45).

Fudbalska reprezentacija BIH u četvrtak uveče (20.45) igra jednu od najvažnijih utakmica u borbi za plasman na Mundijal 2026.

Izabranici Sergeja Barbareza će na stadionu AEK-a u Larnaki odmjeriti snage sa Kiprom i u slučaju trijumfa, napraviće veliki korak ka zauzimanju jedne od prve dvije pozicije u kvalifikacionoj grupi. Liderska, podsjetimo, donosi direktan plasman na planetarnu smotru u SAD, Kanadi i Meksiku, dok drugoplasirani tim mora u baraž.

Konferencija za novinare u prostorijama FS BiH kasnila je dvadesetak minuta, ali za to, ističe selektor Barbarez, postoje razumljivi razlozi.

"Nije se radilo o gužvi u saobraćaju. Jednostavno, Zlatan Bajramović nije na treningu htio da svira kraj jer je trening bio predobar. Bili smo vrlo zadovoljni onim što smo vidjeli, pa smo htjeli malo da produžimo. Pogotovo je tu riječ o taktičkim stvarima, tako da nam je već u glavama ono što želimo da vidimo na Kipru", rekao je Barbarez na početku obraćanja medijima.

U sutrašnjem duelu Barbarez neće moći da računa na usluge napadača Štutgarta Ermedina Demirovića, kojeg zbog početnog loma tarzalne kosti čeka pauza do osam nedjelja.

"Sigurno da je vrlo loša vijest. Mi smo već veče poslije utakmice imali indicije u kojem pravcu ide njegova povreda. Nažalost, poslije konsultacija sa više doktora, to se potvrdilo. Nisam htio da iznosim to na pres konferenciji jer smo htjeli još da saslušamo neke stvari. Radi se o igraču koji je u mojoj eri postao prevažan i pokazuje kvalitet u klub uz sedmice u sedmicu. Jasno je da je te igrače teško zamijeniti, ali koga nema, bez njega se može i mora. Imamo dobru ideju sa igračia koji će pokriti taj intenzivni dio, trku, presing i golgeterski dio i mislim da ćemo sto posto biti spremni sa tom idejom. Nismo htjeli nikoga dodatno da zovemo jer je prekratko vrijeme. Htjeli smo da se fokusiramo na ona 24 igrača koja imamo."

Podsjetio je Barbarez na prvu utakmicu protiv Kipra (2:1) u martu ove godine, napomenuvši da je njegov tim sada na daleko većem nivou nego što je tad bio slučaj.

"Taj gol koji smo primili pred kraj prvog poluvremena je došao u pogrešnom momentu, ali smo imali konstruktivan razgovor u poluvremenu i onda je to bilo OK. Drugo poluvrijeme je bilo voema zadovoljavajuće. Pokazali smo karakter, gledamo pozitivne stvari koje su bile, ali bilo je naglaska i na stvari koje nisu bile Mislim da smo mi već dobro odmkali od momenta u kojem smo bili pred Kipar. Sad smo u nekom dobrom, finalnom zaletu, sa ekipom koja pokazuje da može da se bori sa najvećim. Vidim da smo dvije stepenice iznad nego što smo bili u to doba", uvjeren je Barbarez, nastavivši:

"Nas su smatrali nagaznom minom, sad smo prešli u ulogu gdje ganjaju nas. Drago mi je što smo u toj situaciji. Ja sam od prvog dana govorio da Kipar nije loša ekipa. Imaju mentalitet južnjaka, kad im dopustite da se razmašu i imaju širinu, onda je vrlo komplikovano vratiti se u igru. Govorio sam da je oktobar ključni momenat, i zbog naše utakmice, ali i utakmice koja će se desiti za četiri dana. Onda ćemo sjesti i vidjeti, ali mi moramo da uradimo domaći zadatak i da budemo dobri, čemu se nadamo."

Bh. reprezentacija jedna je od najmlađih u Evropi, a takav način rada, podvlači Barbarez, planiran je od prvog dana.

"Od početka smo željeli da idemo sa mlađom reprzentacijom. Ideja je bila da napravimo neko novo lice reprezentacije, da dovedemo nove ljude i promijenimo mentalitet. Znali smo od početka da je to težak put. Kad pogledate istoriju fudbala u svijetu, ne znam da postiji selektor koji je u godini dana 20 debitanata pozvao. To je i normalno i nenormalno, ali imali smo ideju, vjeru i hrabrost. Ja sam želio da nešto ostane, kad mi odemo, da imamo taj put jer bogatstvo je kad igraju godinama zajedno i kad igraju ove utakmice."

Intenzizet će, zaključuje na kraju, biti veoma važan.

"Ako to ne budemo imali, onda će biti problema. Nadam se da ćemo nastaviti na istom nivou kao što je bilo 60 minuta protiv Austirje, ako bude tako onda se ne bojim ničega."

Mentalitet Kiprana i te kako poznaje Ivan Šunjić, koji nosi dres tamošnjeg prvaka Pafosa.

"Očekuje nas teška utakmica, vidjeli smo i u Zenici kako je to bilo teško. Tad ih nismo potcijenili, jednostavno znali smo da nas čeka težak posao. Vidjeli smo da su prošle dvije utakmice odigrali jako dobro, skroz do kraja su bili u nekom egalu. Protiv Rumunije su kući gubili 2:0, vratili su se na 2:2, pokazali su karakter. Znam njihov mentalitet, dosta su 'nabrijani' kad igraju kući, ali mi smo spremni. Imamo plan kako igrati i kako pristupiti utakmici, ali najbitnije je da od prvog minuta krenemo ozbiljno, da nas ne ulove na publiku i domaći teren ili agresivnost. Moramo da izjednačimo borbenost i onda ćemo pokazati da smo kvalitetniji", riječi su defanzivca bh. reprezentacije.

