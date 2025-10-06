Niko Janković neće igrati za BiH, pogazio datu riječ: FS BiH zbog Janelta ide na sud u Strazburu!

Niko Janković odlučio je da pogazi datu riječ Fudbalskom savezu BiH, a borba za Vitalija Janelta dostigla je novi nivo.

Izvor: Sports Press Photo / ddp USA / Profimedia

Fudbalska reprezentacija BiH danas počinje pripreme za utakmice protiv Kipra i BiH. „Zmajevi“ će se okupiti u Sarajevu, a tim povodom selektor Sergej Barbarez održao je pres konferenciju, na kojoj je pored Kipra, bilo govora i o nekim zanimljivim stvarima vezanim za igrački kadar.

Selektor „zmajeva“ je otkrio kakvo je stanje sa Nikom Jankovićem koji je bio već predstavljen kao novi igrač reprezentacije BiH, ali od toga nema ništa.

Kako je Barbarez otkrio na konferenciji, Janković je prihvatio da igra za „zmajeve“ i sve je bilo dogovoreno, ali je nakon toga pogazio svoju riječ, što je jako razočaralo Barbareza.

„Što se tiče Nike Jankovića, on neće igrati za BiH. On i otac su prihvatili, ali su se poslije predomislili i odlučili da ne žele biti dio ove priče. Mene je razočarao njihovov odnos i što su pogazili svoju riječ. Bili smo sve dogovarili, ali eto. Ja ne znam lagati i varati“, rekao je Barbarez.

Izvor: News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia

Na presu smo saznali i kakva je situacija sa Vitalijem Janeltom, a borba FS BiH da on zaigra za „zmajeve“ i dalje traje. Posljednji adut FS BiH je Sud za ljudska prava u Strazburu.

„Imamo još jednog aduta u rukavu, otišli smo malo van države, da ne otkrivam detalje. Imamo još jedan 'metak', a to je Sud za ljudska prava u Strazburu i to je ta stvar koja nas se sada tiče, jer vjerujemo da možemo tamo imati uspjeha“, otkrio je Barbarez.

Podsjećamo, Janelt je rođen 10. maja 1998. u Hamburgu i nastupa za engleski Brentford. U karijeri je nastupao još za HSV, RB Lajpcig i Bohum.

Janelt je dobio bh. državljanstvo jer je oženjen sa Sarajkom Ines. Ukoliko zaigra za „zmajeve“ postao bi treći stranac koji nema korijene sa ovih prostora, a koji je postao reprezentativac BIH. Prije njega to su učinili Brazilac Rikardo Bajano i Senegal Bubakar Dialiba.