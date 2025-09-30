Barbarez iznenadio sve pozivom: Umjesto Hajradinovića pozvao Beširovića

Dino Beširović dobio poziv u reprezentaciju BiH.

Izvor: Promo/FS BiH

Selektor BiH Sergej Barbarez našao se u problemima pred kvalifkacioni meč sa Kiprom i prijateljskom utakmicom sa ekipom Malte. Veznjak Haris Hajradinović doživio je povredu te je otpao sa spiska, a poznato je ko će ga i zamijeniti.

Barbarez je umjesto fudbalera Kasimpaše pozvao Dinu Beširovića (31), čime je iznenadio sve. Posljednjih dana mediji su u kontekstu zamjene pominjali Madžida Šošića, a tu su bili i igrači koji su dobili pretpozive Jusuf Gazibegović, Luka Kulenović i Ifet Đakovac.

Ipak, odluka je pala na Beširovića. Fudbaler AIK-a rođen 31. januara 1994. godine, a za reprezentaciju Bosne i Hercegovine odigrao je četiri utakmice. Sve četiri su bile prijateljskog karaktera protiv Crne Gore i Danske 2021. godine te SAD-a i Meksika 2018. godine.

Iz FS BiH su Hajradinoviću poželjeli što brži oporavak i povratak na teren.

Zmajevi će 9. oktobra u Larnaci gostovati Kipru, dok ih tri dana kasnije čeka duel protiv Malte.