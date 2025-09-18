logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nova FIFA rang-lista: Srbija pala za dva, a BiH za jedno mjesto 1

Nova FIFA rang-lista: Srbija pala za dva, a BiH za jedno mjesto

Autor Haris Krhalić
1

Promjena i na samom vrhu.

Nova FIFA rang-lista Srbija pala za dva a BiH za jedno mjesto Izvor: FS BiH

FIFA je danas objavila novu listu, na kojoj su reprezentacije Srbije i BiH ostvarile blagi pad. "Orlovi" su pokvarili plasman za dvije pozicije i na danas objavljenoj rang-listi Međunarodne fudbalske federacije zauzima 34. mjesto.

Srbija na 34. mjestu ima 1.520,9 bodova. Ekipa Dragana Stojkovića je ovog mjeseca odigrala dvije utakmice u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, pobijedila je Letoniju 1:0 i izgubila je od Engleske 0:5.

Kada su u pitanju „zmajevi“, oni su nazadovali za jedno mjesto nakon što su ubjedljivo savladali San Marino i doživjeli poraz od Austrije. Izabranici Sergeja Barbareza sada su 71. reprezentacija svijeta 1344.25 bodova.

Aktuelni evropski šampion Španija preuzela je prvo mjesto od aktuelnog svjetskog šampiona Argentine. Španija je napredovala za jedno mjesto, sada ima 1.875,37 bodova i prvi put od jula 2014. godine je na čelu liste.

Francuska je takođe napredovala za jednu poziciju i popela se na drugu sa 1.870,92 boda, a Argentina je pala na treću sa 1.870,32 boda.

Engleska je zadržala četvrto mjesto, a Portugal je preuzeo peto mjesto od Brazila, koji je sada šesti. Holandija i Belgija zadržale su sedmo i osmo mjesto, a za po jednu poziciju napredovali su Hrvatska, Italija i Maroko, na devetu, 10. i 11.

Njemačka je pokvarila plasman za tri mjesta i zauzima 13. a najviše je napredovala Slovačka, za 10. pozicija i popela se na 42.

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal FIFA zmajevi orlovi

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Pešić???

Kakve veze ima Pešić sa fudbalskom reprezentacijom? Ko vam piše članke, jbt? AI?

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC