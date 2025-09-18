Nova FIFA rang-lista: Srbija pala za dva, a BiH za jedno mjesto

Promjena i na samom vrhu.

Izvor: FS BiH

FIFA je danas objavila novu listu, na kojoj su reprezentacije Srbije i BiH ostvarile blagi pad. "Orlovi" su pokvarili plasman za dvije pozicije i na danas objavljenoj rang-listi Međunarodne fudbalske federacije zauzima 34. mjesto.

Srbija na 34. mjestu ima 1.520,9 bodova. Ekipa Dragana Stojkovića je ovog mjeseca odigrala dvije utakmice u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, pobijedila je Letoniju 1:0 i izgubila je od Engleske 0:5.

Kada su u pitanju „zmajevi“, oni su nazadovali za jedno mjesto nakon što su ubjedljivo savladali San Marino i doživjeli poraz od Austrije. Izabranici Sergeja Barbareza sada su 71. reprezentacija svijeta 1344.25 bodova.

Aktuelni evropski šampion Španija preuzela je prvo mjesto od aktuelnog svjetskog šampiona Argentine. Španija je napredovala za jedno mjesto, sada ima 1.875,37 bodova i prvi put od jula 2014. godine je na čelu liste.

Francuska je takođe napredovala za jednu poziciju i popela se na drugu sa 1.870,92 boda, a Argentina je pala na treću sa 1.870,32 boda.

Engleska je zadržala četvrto mjesto, a Portugal je preuzeo peto mjesto od Brazila, koji je sada šesti. Holandija i Belgija zadržale su sedmo i osmo mjesto, a za po jednu poziciju napredovali su Hrvatska, Italija i Maroko, na devetu, 10. i 11.

Njemačka je pokvarila plasman za tri mjesta i zauzima 13. a najviše je napredovala Slovačka, za 10. pozicija i popela se na 42.