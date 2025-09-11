FS BiH mora da plati kaznu FIFA: Razlog diskriminacija, rasističko vrijeđanje i pirotehnika

Na adresu Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine stigla kazna zbog ponašanja navijača u duelu sa San Marinom

Izvor: FS BiH, nfsbih.ba

Svjetska fudbalska federacija (FIFA) kaznila je FS BiH zbog propusta na utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. protiv San Marina, koja je odigrana 7. juna u Zenici.

Savez će morati platiti novčanu kaznu u iznosu od 21.000 američkih dolara (oko 38.000 KM), prenio je "Sport 1".

Kako je navedeno u odluci, FS BiH se tereti za nesportsko ponašanje ekipe, diskriminaciju i rasističko vrijeđanje, kao i za paljenje pirotehnike ili drugih predmeta na tribinama stadiona "Bilino polje".

Podsjetimo, "zmajevi" su upisali inimalnu pobjedu pogotkom Edina Džeke u 66. minutu.

(MONDO)