Adem Avdić jasno poručio da želi da igra samo za Srbiju
Mladi reprezentativac Srbije i lijevi bek Crvene zvezde Adem Avdić (17) igraće samo za reprezentaciju Srbije. To je sam objavio u večeri u kojoj je stigla vijest da bi mogao da igra za "zmajeve".
"SRBIJA je moja jedina domovina! Ponosan sam sto branim grb i boje ove zemlje", objavio je Avdić, uz svoju fotografiju u dresu Srbije.Izvor: MN PRESS
Adem Avdić igrao je za sve mlade uzraste reprezentacije Srbije, počev od pionirske, pa do mlade, za koju je nastupao ovog mjeseca protiv Francuske pod vođstvom selektora Zorana Bate Mirkovića. Ovog ljeta on je vraćen sa pozajmice OFK Beogradu u svoj matični tim, Crvenu zvezdu, u kojoj je ponikao.
"Srbija je moja jedina domovina": U BiH se uzalud nadaju Avdiću?
Adem Avdić i Vladimir Petrović Pižon.
Zanimljivo, svojevremeno je na sličan način i Samed Baždar demantovao pisanja bh. medija, a onda ubrzo obukao dres "zmajeva".