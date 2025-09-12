Adem Avdić jasno poručio da želi da igra samo za Srbiju

Izvor: MN PRESS

Mladi reprezentativac Srbije i lijevi bek Crvene zvezde Adem Avdić (17) igraće samo za reprezentaciju Srbije. To je sam objavio u večeri u kojoj je stigla vijest da bi mogao da igra za "zmajeve".

"SRBIJA je moja jedina domovina! Ponosan sam sto branim grb i boje ove zemlje", objavio je Avdić, uz svoju fotografiju u dresu Srbije.

Izvor: MN PRESS

Adem Avdić igrao je za sve mlade uzraste reprezentacije Srbije, počev od pionirske, pa do mlade, za koju je nastupao ovog mjeseca protiv Francuske pod vođstvom selektora Zorana Bate Mirkovića. Ovog ljeta on je vraćen sa pozajmice OFK Beogradu u svoj matični tim, Crvenu zvezdu, u kojoj je ponikao.

Vidi opis "Srbija je moja jedina domovina": U BiH se uzalud nadaju Avdiću? Adem Avdić i Vladimir Petrović Pižon. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Zanimljivo, svojevremeno je na sličan način i Samed Baždar demantovao pisanja bh. medija, a onda ubrzo obukao dres "zmajeva".