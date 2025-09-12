logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Srbija je moja jedina domovina": U BiH se uzalud nadaju Avdiću?

"Srbija je moja jedina domovina": U BiH se uzalud nadaju Avdiću?

0

Adem Avdić jasno poručio da želi da igra samo za Srbiju

Adem Avdić poručio da želi da igra samo za Srbiju Izvor: MN PRESS

Mladi reprezentativac Srbije i lijevi bek Crvene zvezde Adem Avdić (17) igraće samo za reprezentaciju Srbije. To je sam objavio u večeri u kojoj je stigla vijest da bi mogao da igra za "zmajeve".

"SRBIJA je moja jedina domovina! Ponosan sam sto branim grb i boje ove zemlje", objavio je Avdić, uz svoju fotografiju u dresu Srbije.

Izvor: MN PRESS

Adem Avdić igrao je za sve mlade uzraste reprezentacije Srbije, počev od pionirske, pa do mlade, za koju je nastupao ovog mjeseca protiv Francuske pod vođstvom selektora Zorana Bate Mirkovića. Ovog ljeta on je vraćen sa pozajmice OFK Beogradu u svoj matični tim, Crvenu zvezdu, u kojoj je ponikao.

Zanimljivo, svojevremeno je na sličan način i Samed Baždar demantovao pisanja bh. medija, a onda ubrzo obukao dres "zmajeva".

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal Adem Avdić zmajevi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC