BiH krade Srbiji biser Crvene zvezde? Selektor "zmajeva" ide u Beograd da ga ubijedi

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Talenat Zvezde i mlade reprezentacije Srbije dobija zvaničan poziv da promijeni nacionalni tim?

adem avdic ce igrati za bosnu i hercegovinu Izvor: MN PRESS

Mladi fudbaler Adem Avdić (17), lijevi bek Crvene zvezde i mlade reprezentacije Srbije, mogao bi ubuduće da igra za Bosnu i Hercegovinu.

Prema pisanju portala "sportsport.ba", selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez i saradnici uskoro će doći u Beograd na razgovore sa Avdićem i pokušaće da ga uvjere da ubuduće nosi dres "zmajeva"

Avdić je rođen u Loznici 2007. godine, ponikao je u Zvezdi, a donedavno je igrao na pozajmici u OFK Beogradu, iz kojeg se vratio na "Marakanu" nakon oporavka od teške povrede koljena. Njegov otac je takođe bivši fudbaler Rašid Avdić (45), Lozničanin koji je proveo karijeru u Srbiji, BiH i Makedoniji, igrajući za Mladost Apatin, Radnički Stobeks, Loznicu, Radnik iz Bijeljine, Zrinjski, Željeničar, Mačvu, Vardar, Zvijezdu iz Gradačca, Podrinje...

(MONDO)

