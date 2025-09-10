Bruka kakva se ne pamti 100 godina: Kada je Srbiju prošli put neko ovako ponizio bili su kraljevina

Ne pamti se ovakav debakl Srbije, zato što ga nije ni bilo. Poraz od Engleske je najubjedljiviji na domaćem terenu u istoriji, a da bismo bilo gdje našli ubjedljiviji moramo da se vratimo čitav vijek unazad.

Izvor: MN PRESS

Srbija je prvi put u svojoj istoriji izgubila sa pet golova razlike na svom terenu na meču u kome je Engleska overila prvo mjesto u grupi i praktično se kvalifikovala za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Bilo je teških poraza Srbije u istoriji, ali da bismo našli neki teži od ovoga moramo da se vratimo čak 100 godina unazad. Zapravo je fudbalska selekcija Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca izgubila svoj prvi meč ikada 7:0. Tada je Čehoslovačka bila bolja, a ista selekcija je pobijedila 7:0 i pet godina kasnije. Prvi meč odigran je 27. avgusta 1920. godine u Antverpenu, a drugi pet godina kasnije u Pragu 28. oktobra 1925.

Uspio je da ih savlada sa 7:0 i Urugvaj sa 7:0 u Parizu 1924. godine, tako da moramo da odemo 100 godina u prošlost da bi se sjetili poraza kakav je ovaj protiv Engleske.

Kada je pucala petarda?

Sjećamo se 2019. godine kada je selektor bio Mladen Krstajić, a Ukrajina je na svom terenu razmontirala Srbiju i pobijedila ga 5:0. Kada je Jugoslavija u pitanju na Evropskim prvenstvima imaju dva poraza od pet golova razlike. Jedan je bio na Euru 1984. kada je u Lionu Danska slavila 5:0, a u Roterdamu svi i dalje pamtimo onih 6:1 protiv Holandije.

Shećamo se i bruke na Svjetskom prvenstvu. Pobijedila je Argentina 6:0 2006. godine i tako je eliminisala Srbiji sa Mundijala prije početka meča posljednjeg kola sa Obalom Slonovače. Da li će sada Srbija 20 godina kasnije uopšte otići na Svjetsko prvenstvo? Sa ovakvom igrom - teško.