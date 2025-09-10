logo
Bruka kakva se ne pamti 100 godina: Kada je Srbiju prošli put neko ovako ponizio bili su kraljevina

Bruka kakva se ne pamti 100 godina: Kada je Srbiju prošli put neko ovako ponizio bili su kraljevina

0

Ne pamti se ovakav debakl Srbije, zato što ga nije ni bilo. Poraz od Engleske je najubjedljiviji na domaćem terenu u istoriji, a da bismo bilo gdje našli ubjedljiviji moramo da se vratimo čitav vijek unazad.

Najteži porazi Srbije u istoriji Izvor: MN PRESS

Srbija je prvi put u svojoj istoriji izgubila sa pet golova razlike na svom terenu na meču u kome je Engleska overila prvo mjesto u grupi i praktično se kvalifikovala za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Bilo je teških poraza Srbije u istoriji, ali da bismo našli neki teži od ovoga moramo da se vratimo čak 100 godina unazad. Zapravo je fudbalska selekcija Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca izgubila svoj prvi meč ikada 7:0. Tada je Čehoslovačka bila bolja, a ista selekcija je pobijedila 7:0 i pet godina kasnije.  Prvi meč odigran je 27. avgusta 1920. godine u Antverpenu, a drugi pet godina kasnije u Pragu 28. oktobra 1925. 

Uspio je da ih savlada sa 7:0 i Urugvaj sa 7:0 u Parizu 1924. godine, tako da moramo da odemo 100 godina u prošlost da bi se sjetili poraza kakav je ovaj protiv Engleske. 

Kada je pucala petarda? 

Sjećamo se 2019. godine kada je selektor bio Mladen Krstajić, a Ukrajina je na svom terenu razmontirala Srbiju i pobijedila ga 5:0. Kada je Jugoslavija u pitanju na Evropskim prvenstvima imaju dva poraza od pet golova razlike. Jedan je bio na Euru 1984. kada je u Lionu Danska slavila 5:0, a u Roterdamu svi i dalje pamtimo onih 6:1 protiv Holandije.

Shećamo se i bruke na Svjetskom prvenstvu. Pobijedila je Argentina 6:0 2006. godine i tako je eliminisala Srbiji sa Mundijala prije početka meča posljednjeg kola sa Obalom Slonovače. Da li će sada Srbija 20 godina kasnije uopšte otići na Svjetsko prvenstvo? Sa ovakvom igrom - teško. 

