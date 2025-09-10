"FIFA će žestoko kazniti Srbiju": Nema kraja mukama, zbog Kosova i lasera zatvaraju "Marakanu" za Albaniju

Fudbalski savez Srbije bi mogao da bude kažnjen od strane FIFA zbog ponašanja navijača na meču as Engleskom.

Izvor: MN PRESS

Nema kraja mukama Srbije, ne samo da su izgubili od Engleske 5:0 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo već ih sada prema pisanju engleskih medija čeka kazna od FIFA.

Razlog za to je ponašanje navijača. Već je FSS bio pod uslovnom kaznom i dio stadiona je zbog toga bio bez publike, zbog određenih skandiranja sa tribina na meču sa Andorom.

Sada kako piše engleski "Sportbajbl" zbog skandiranja navijača o Kosovu i Metohiji zbog upotrebe lasera na meču nas čeka dodatna kazna. Već su u prethodnih pet godina platili 700.000 evra od strane FIFA i UEFA.

"Kosovo je jednostrano proglasilo nezavisnost od Srbije 2008. godine i sada je djelimično priznata nezavisna država. Međutim, Srbija ne priznaje Kosovo kao nezavisno i dvema nacijama je zabranjeno da igraju jedna protiv druge na međunarodnim takmičenjima", naglasilo se u tekstu.

Pored skandiranja o Kosovu problem su i "provokativni transparent sa mapom Kosova prekrivenom bojama srpske zastave", a navodno su navijači sa Kosova masovno pisali FIFA i UEFA.

Što se tiče korištenja lasera štoper Ezri Konsa se požalio na to da mu je laser bio uperen u lice. Oficijelni spiker je nakon toga upozorio navijače da to ne rade, ali šteta je već učinjena.

FIFA, UEFA i Fudbalski savez Srbije se još nisu oglašavali, ali Englezi očekuju ozbiljnu kaznu. To bi moglo da znači da će Srbija Albaniju 11. oktobra u ključnom meču kvalifikacija dočekati pred praznim tribinama.

"Upotreba lasera ​​je opasna i neprihvatljiva. Turpan, francuski sudija, je veoma iskusan i sigurno je o svemu obavijestio nadležne. Posmatrač utakmice koji je bio prisutan je takođe radio svoj posao. Sve će biti prijavljeno nadležnima i Srbija će biti sankcionisana značajnom kaznom", rekao je bivši engleski sudija Kit Haket.