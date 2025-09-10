logo
Reprezentativac Srbije ide u Al Itihad

Reprezentativac Srbije ide u Al Itihad

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
Htjeli su ga mnogi evropski klubovi, on se odlučio za Saudijsku Arabiju.

jan karlo simic se dogovorio sa al itihadom Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Povremeni reprezentativac Srbije Jan Karlo Simić dogovorio je saradnju sa Al Itihadom iz Saudijske Arabije, prenosi poznati insajder Fabricio Romano. Doskorašnji štoper Anderlehta ja ovog ljeta probudio interesovanje mnogih klubova, spekulisalo se da je Lacio najbliži njegovom potpisu, ali će se ipak prisružiti Predragu Rajkoviću.

Kako se navodi Simić je dogovorio četvorogodišnji ugovor, a Anderleht će na ime obeštećenja zaraditi oko 20.000.000 evra.

Pomalo čudi njegova odluka da u ranoj fazi karijere krene put Saudijske Arabije. U Al Itihadu ga pored Rajkovića čekaju dokazana fudbalska imena poput Benzeme, Kantea, Dijabija i ostalih. Simić je upisao pet nastupa za reprezentaciju Srbije kod selektora Dragana Stojkovića, ali ga nije bilo na spisku za posljednja okupljanja.

Perspektivni štoper je svoj fudbalski put započeo u Štutgartu, uslijedio je period u Milanu, da bi prije godinu dana prešao u Anderleht za 3.000.000 evra. Tamo je bilježio sjajne partije i nakon jedne sezone izborio za novi transfer.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

02:23
Piksi na pitanje Kurira objasnio zašto je postavio ovakvu taktiku protiv Engleske
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(MONDO)

Srbija fudbal orlovi Jan Karlo Simić Al Itihad

