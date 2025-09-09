Navijač Srbije oteo Englezima zastavu, odmah je uhapšen: Pogledajte reakciju Žandarmerije na Marakani

Navijač Srbije pokušao je da otme zastavu navijačima Engleske, a onda je reagovala Žandarmerija

Izvor: Bradley Collyer, PA Images / Alamy / Profimedia

Pred velikim brojem navijača Engleske, jedan navijač Srbije dotrčao je do njih preko atletske staze "Marakane", oteo im zastavu, a onda je uhapšen. Brzom reakcijom policije on je lišen slobode, a sve se odigravalo pred zapadnom tribinom, dok su navijači odlazili. Žandarmerija je potom vratila zastavu Englezima.

Pogledajte tu scenu sa "Marakane":

Reprezentacija Srbije u utorak je doživjela jedan od najtežih poraza u istoriji, 0:5, u večeri u kojoj je selektor Dragan Stojković Piksi izviždan u Beogradu. Njegov tim je potpuno podbacio i bez obzira na kvalitet protivnika, nije pokazao ni hrabrost, ni ideju kako bi mogao da napadne kombinovani tim Tomasa Tuhela.

Epilog je bio veoma bolan po ljubitelje fudbala u Srbiji - 0:5 na semaforu stadiona "Rajko Mitić".

