Barbarez objavio spisak za Kipar i Maltu, pa poručio: "Da pokažemo napredak i timski duh!"

Selektor bh. tima oglasio se nakon objavljivanja spiska za duele sa Kiprom (9. oktobar) i Maltom (12. oktobar).

Izvor: Promo/FS BiH

Selektor fudbalske reprezentacije BiH Sergej Barbarez objavio je ovog ponedjeljka spisak igrača na koje računa za oktobarske utakmice protiv Kipra i Malte.

Bh. tim će 9. oktobra gostovati Kipranima u nastavku kvalifikacija za Mundijal 2026, dok će tri dana kasnije biti gost Malte, sa kojom će snage odmjeriti u prijateljskom duelu.

"Sa velikim optimizmom dočekujemo ovo okupljanje i vjerujem da ćemo nastaviti naš put na način na koji svi priželjkujemo – borbeno, zajednički i sa jasnim ciljem pred sobom. Želimo da kroz ove dvije utakmice pokažemo napredak i pravi timski duh. Bodovi sa Kipra bi nam mnogo značili za nastavak kvalifikacija, ali nećemo zanemariti ni meč sa Maltom koji nam je bitan u pripremi ekipe za buduće izazove. U reprezentaciju se vraćaju tri igrača, Denis Hadžikadunić, Haris Tabaković i Luka Menalo. Siguran sam da ćemo svi dati svoj maksimum i da ćemo zajedno napraviti nove korake ka ostvarenju naših ciljeva", riječi su selektora bh. tima.

Reprezentacija BiH odigrala je do sada pet kvalifikacionih utakmica na putu ka plasmanu na prvenstvo svijeta, koje se sljedeće godine igra u SAD, Kanadi i Meksiku. Osvojila je 12 bodova, koliko iz četiri utakmice ima i selekcija Austrije.

Rumunija ima sedam bodova, Kipar je na pet, dok je San Marino bez ijednog boda.

U novembru će bh. tim dočekatu Rumuniju (15.11.) i gostovati Austriji (18.11.).

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)