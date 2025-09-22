logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Barbarez odredio igrače za Kipar i Maltu - trojica povratnika, bez igrača iz PLBIH!

Barbarez odredio igrače za Kipar i Maltu - trojica povratnika, bez igrača iz PLBIH!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Poznat spisak igrača selekcije BIH za duele sa Kiprom i Maltom.

sergej barbarez Izvor: Promo/FS BiH

Reprezentacija BIH 9. oktobra nastaviće kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo duelom protiv Kipra, a tri dana kasnije odigraće i prijateljski meč sa Maltom.

Selektor Sergej Barbarez odredio je spisak igrača za ove dvije utakmice, a na njemu su trojica povratnika – Luka Menalo, Haris Tabaković i Denis Hadžikadunić.

Iako je Barbarez na početku svog mandata najavio da će praksa biti da na okupljanjima bude bar po jedan igrač iz Premijer lige BIH na njegovom najnovijem spisku nema nijednog igrača iz domaćeg prvenstva.

Na spisku igrača za duele sa Kiprom i Maltom su sljedeći igrači:

Golmani: Nikola Vasilj, Martin Zlomislić, Osman Hadžikić

Odbrana: Nihad Mujakić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Dženis Burnić, Amar Dedić, Adrian Leon Barišić, Eman Košpo, Dennis Hadžikadunić

Vezni red: Ivan Šunjić, Ivan Bašić, Amar Memić, Benjamin Tahirović, Haris Hajradinović, Armin Gigović, Nail Omerović, Kerim Alajbegović, Luka Menalo, Esmir Bajraktarević

Napad: Ermedin Demirović, Edin Džeko, Haris Tabaković, Samed Baždar

Na spisku rezervi su Jusuf Gazibegović, Luka Kulenović i Ifet Đakovac.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sergej Barbarez zmajevi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC