Barbarez odredio igrače za Kipar i Maltu - trojica povratnika, bez igrača iz PLBIH!

Poznat spisak igrača selekcije BIH za duele sa Kiprom i Maltom.

Izvor: Promo/FS BiH

Reprezentacija BIH 9. oktobra nastaviće kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo duelom protiv Kipra, a tri dana kasnije odigraće i prijateljski meč sa Maltom.

Selektor Sergej Barbarez odredio je spisak igrača za ove dvije utakmice, a na njemu su trojica povratnika – Luka Menalo, Haris Tabaković i Denis Hadžikadunić.

Iako je Barbarez na početku svog mandata najavio da će praksa biti da na okupljanjima bude bar po jedan igrač iz Premijer lige BIH na njegovom najnovijem spisku nema nijednog igrača iz domaćeg prvenstva.

Na spisku igrača za duele sa Kiprom i Maltom su sljedeći igrači:

Golmani: Nikola Vasilj, Martin Zlomislić, Osman Hadžikić

Odbrana: Nihad Mujakić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Dženis Burnić, Amar Dedić, Adrian Leon Barišić, Eman Košpo, Dennis Hadžikadunić

Vezni red: Ivan Šunjić, Ivan Bašić, Amar Memić, Benjamin Tahirović, Haris Hajradinović, Armin Gigović, Nail Omerović, Kerim Alajbegović, Luka Menalo, Esmir Bajraktarević

Napad: Ermedin Demirović, Edin Džeko, Haris Tabaković, Samed Baždar

Na spisku rezervi su Jusuf Gazibegović, Luka Kulenović i Ifet Đakovac.