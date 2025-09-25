logo
Oglasio se Fudbalski savez BiH: "405 ulaznica za meč na Kipru, rasprodat gostujući sektor u Beču!"

Autor Dragan Šutvić
Bh. navijači dobijaju 415 karata za kvalifikacioni duel sa Kiprom. Ulaznice za gostujuću tribinu, za meč Austrija - BiH, već su rasprodate.

Fudbalski savez BiH o ulaznicama za utakmice na Kipru i u Austriji Izvor: NFSBiH

Fudbalska reprezentacija BiH u oktobru nastavlja kvalifikacije za Mundijal 2026.

Izabranici Sergeja Barbareza gostovaće na Kipru (9. oktobar), a Fudbalski savez BiH je ovog četvrtka objelodanio sve pojedinosti po pitanju ulaznica kako za taj, tako i za prijateljski susret sa selekcijom Malte tri dana kasnije u Takali.

"Kipar - Bosna i Hercegovina

Svi zainteresovani pojedinci i organizovane grupe (udruženja navijača, agencije, firme i sl.) mogu aplicirati za odgovarajući broj ulaznica, najkasnije do 01.10.2025. godine putem email adrese: [email protected].

FS BiH za utakmicu sa Kiprom na raspolaganju ima 405 ulaznica.

Procedure za nabavku ulaznica za utakmicu Kipar - BiH su sljedeće:

- svaki pojedinac može aplicirati za najviše 4 (četiri) ulaznice, uz dostavljanje sljedećih podataka: Ime i prezime, datum i mjesto rođenja, kao i broj ličnog dokumenta;

- organizovana grupa može aplicirati za više od četiri ulaznica, s tim što treba dostaviti spisak svih navijača/putnika sa gore navedenim podacima;

- nadležna služba NS/FS BiH će razmotriti sve aplikacije i započeti prodaju i distribuciju ulaznica za utakmicu na Kipru.

Pojedinci i grupe čija aplikacija bude odobrene biće o tome blagovremeno obaviješteni.

Malta - Bosna i Hercegovina

Svi zainteresovani pojedinci i organizovane grupe koji žele da prate prijateljsku utakmicu na Malti zahtjev za ulaznice takođe mogu da pošalju putem email adrese: [email protected]", navedeno je iz bh. kuće fudbala, uz napomenu da su ulaznice za gostujući sektor kad je riječ o utakmici kvalifikacija za Mundijal 2026 protiv Austrije u Beču (18.11.) već rasprodate.

Reprezentacija BiH odigrala je do sada pet utakmica u kvalifikacijama za prvenstvo svijeta. Ostvarila je četiri pobjede i poraz i trenutno je na prvom mjestu, ali isti broj bodova ima i drugoplasirana Austrija, uz meč manje od bh. tima.

Rumunija ima sedam bodova iz pet utakmica, koliko su odigrali i Kipar (4) i San Marino (0).

BiH fudbal zmajevi Fudbalski savez BiH Kipar Austrija Mundijal 2026 ulaznice

