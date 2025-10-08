"Zmajevi" trenirali, pa putuju u Larnaku: Pod imperativom na Kipru

Reprezentativci Bosne i Hercegovine odradili su u srijedu na stadionu „Asim Ferhatović-Hase“ u Sarajevu službeni trening uoči utakmice sa Kiprom.

Izvor: FS BiH, nfsbih.ba

"Zmajevi" kasnije danas putuju u Larnaku gdje će se u četvrtak sastati sa Kiprom u okviru kvalifikacija za Mundijal 2026. na AEK Areni u 20.45 sati po centralnoevropskom vremenu (21:45 po lokalnom).

Nacionalne selekcije Bosne i Hercegovine i Kipra su se do sada sastale pet puta, BiH je slavila tri puta, Kipar dva, a gol razlika je 10:8 u korist "zmajeva".

Nakon poraza od Austrije u Zenici, Barbarezov tim sada je u situaciji da mora do pobjede na Kipru, ukoliko želi da zadrži čelnu poziciju u grupi. Naime, Austranci imaju meč manje i igraju sa San Marinom, pa je već sada vrlo izvjesno da će putnika na šampionat svijeta u SAD, Meksiku i Kanadi dati meč u novembru u Beču između Austrije i "zmajeva".

Zato bi od ogromne važnosti bilo da BiH osvoji sva tri boda u Larnaki.

Sutrašnji meč če suditi Lorens Vizer iz Belgije, a pomagaće mu zemljaci Ruben Vins i Tibo Nijsen. Četvrti sudija je Lotar Dont, dok su u VAR sobi Bram Van Driš i Bert Pul, svi iz Belgije.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

(MONDO)