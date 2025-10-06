Barbarez govorio o meču sa Kiprom: Komentarisao Ahmedhodžića i Džeku - hvalio Dedića, Demirovića i Muharemovića

Selektor BiH Sergej Barbarez održao je danas pres konferenciju na kojoj je bilo govora o više igrača "zmajeva".

Izvor: Promo/FS BiH

Fudbalska reprezentacija BiH danas je započela okupljanje za predstojeće utakmice sa Kiprom i Maltom. Selektor Sergej Barbarez održao je pres konferenciju povodom toga.

Većina igrača stiže danas, a na početku je selektor objasnio poziv Dini Beširoviću.

„Danas će stići 15 igrača, imali smo jednu izmjenu na spisku. Otpao ja Hajradinović zbog povrede i operisan je uspješno. Neće ga biti od 4-6 mjeseci, nadam se da će nam se brzo pridružiti. Pozvali smo Dinu, stoji mi na listi duže vremena zbog svestranosti i problema tog koji imamo u srednjoj zoni da imamo igrača koji može igrati na više pozicija. Ideja je bila da povećamo raznovrsnost tu i zato ta odluka. Krećemo sa 25 igrača u ove pripreme gdje ćemo imati samo jedan trening ozbiljan. Treniraćemo u Sarajevu, a ne na Kipru. Ne želimo otkrivati neke stvari tamo“, započeo je Barbarez.

Što se tiče utakmice sa Kiprom, Barbarez vjeruje da će ovaj meč biti drugačije od onog u Zenici.

„Sigurno da će se razlikovati od prvog meča i sigurno da su napredovali. Vijdeli smo to protiv Austrije i Rumunije. Imaju mentalitet vraćanja, poredim ih sa nama u tom pogledu. Dosta toga se dešava iz inata. Neće biti lako i govorio sam da će oktobar biti krucijalan za nas. Razmisljamo da svaku utakmicu dobijemo i iskortistimo našu šansu. Zalužili smo ovu poziciju gdje smo sada“, rekao je Barbarez i dodao:

„Imamo zadatak da dobijemo Kipar. Od početka sam govorio da nisu nimalo naivni, svakome mogu pomrsiti račune. To je za mene najvažnija utakmica, koja će nam odrediti pravac razmišljanja u novembru.“

Kako kaže Barbarez, „zmajevi“ će morati biti hrabri na Kipru.

„Vrlo nezgdna ekipa, ako ne radimo preko 100% imaćemo problem sigurno. Osjećaju pozitivan trend i sigurno da će tražiti pobjedu tamo. Za mene su te južnjačke ekipe, kada im slomite taj inat možete raditi što hoćete. Najvažnija stvar tamo će nam biti hrabrost. Vrlo pametno i hrabro mislim da je recept za to.“

U nedjelju će biti odigrana utakmica između Austrije i Rumunije, a sigruno da će svi navijači „zmajeva“ sa velikom pažnjom pratiti ovaj meč zbog bodovnog salda na tabeli. Ipak, Barbarez je poručio da u reprezentaciji ne razmišljaju o tom meču.

Neigranje Edina Džeke

Izvor: Conor Molloy / AFP / Profimedia

Godinama najbolji fudbaler reprezentacije BiH Edin Džeko u posljednje vrijeme vrlo malo igra za Fiorentinu, ali to Barbareza nimalo ne brine.

„Što se tiče Edina, ja kažem volio bih da dođe na utakmicu da ne trenira nikako. Nenormalno je šta znači iskustvo takvih igrača, to vidimo i protivnik kako se odnosi. Njegova minutaža mi nije problem uopšte, draže mi je kad manje igra. Što se tiče forme ostalih, mislim da imamo samo tri igrača koja nisu standardna. To je pravac kojim želim da idemo. Koliko su nam važne minute i ritam govorio sam i ranije. Samo tako možemo biti konkretan protivnik. Kada sam vidio da juče neki nisu igrali do početka, to je za nas dobro.“

Kada je u pitanju Amar Dedić, selektor je jako zadovoljan njegovim partijama.

„Dedić je morao izaći protiv Austrije, ali se oporavio do narednog meča. Sigurno da raduje njegova forma i raduje me ekipa u kojoj igra. Ne možemo očekivati da će imati puno driblinga i izleta kao u Benfici jer njegova ekipa drugačije stoji. Kod nas ima više defanzivnih zadataka. Nikad neću pobjeći od te ideje da je njegova najveća vrlina driblinh 1 na 1, to će ostati kao bekup verzija. Ostaje na desnom beku, njega i drugog Amara vidim kao veliku stvar na toj desnoj strani.“

Kako kaže pritisak pred Kipar postoji, ali na njega Barbarez gleda kao potvrdu dobrog rada.

„Pritisak je privilegija, ako toga nema ništa niste uradili. Imali smo start koji je istorijski, poraz od Austrije, ali u mojim očima najboljih 60 minuta reprezentacije protiv Austrije. Mislim da smo jako ofanzivni, sa dva centrafora i jednim krilom koje se popunjava iz veznog reda koji može da razumije neke stvari i 'krpi' te rupe. Drago mi je da su to novi momci, Menalo je pozvan da bude u tu kao desni bek jer smo tu izgubili nekoliko igrača.“

Izvor: Volker Mueller / imago sportfotodienst / Profimedia

Selektor je nahvalio i napadača Štutgarta Ermedina Demirovića, a posebno je bio oduševljen Tarikom Muharemovićem.

Ermedin je ono što mi trebamo, on je uvijek bio timski igrač. Sad je ušao u taj centralni dio, zadužen je za više siutacija u 16 metara. Kada imate takvog igrača vi ste najsretniji teren. Vjerujte da će on biti dok god sam ja tu. Tarik je nenormalan iskorak napravio, kada je došao i kad sam ga gledao dok je bio u drugom timu Juventusa. Igrač je koji je najveći skok napravio kod nas i postao nam je važan odavno. Vrlo mi je drago da on to osjeća, jer u Italiji nije lagano biti važna karika u ekipi sa 23 godini.

O Anelu Ahmedhodžiću

Izvor: Promo/FS BiH

Osvrnuo se Barbarez i na Anela Ahmedhodžića.

„Vjerujem mi da nemam potrebu da komentarišem, to je direktorv posao on to rješava. Samovoljno se oprostio od reprezentacije i mi tu nemamo šta ispravljati. Želim momke koji će ovdje trčati i davati sve od sebe. Stvar je žrtvivanja, a ne traženja. To je priča za nas završena.“

Za kraj, Barbarez je otkrio da se Kolašinac vratio treninzima sa ekipom i da će na njega računati u novembru. Pored toga otkrio je kako ga iz kluba nisu pustili na ovog okupljanje, zbog straha da će Kolašinac tražiti da odigra barem 10 minuta.

"Zmajevi" kvalifikacioni meč sa Kiprom igraju 9. oktobra od 20.45, dok je prijateljski duel sa Maltom zakazan za 12. oktobar u terminu od 19 časova.