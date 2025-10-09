logo
Sergej Barbarez precrtao fudbalera Fiorentine!

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
Fudbaska reprezentacija Bosne i Hercegovine u četvrtak uveče igra važnu utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Kipra.

Sergej Barbarez precrtao fudbalera Fiorentine Emana Košpu Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Tri boda su ključna za ostanak "zmajeva" u borbi za direktan plasman na Mundijal 2026. godine u SAD, Meksiku i Kanadi.

Selektor BiH Sergej Barbarez donio je konačnu odluku o sastavu tima, a iz UEFA spiska igrača vidi se da Eman Košpo, igrač Fiorentine, meč u Larnaki gledati s tribina.

Nakon što je Ermedin Demirović otpao zbog povrede, a Barbarez odlučio da ne zove zamjenu, izbor za tribine pao je na Košpu.

Meč se igra na AEK Areni od 20.45 (BHT 1), a sudiće Lorens Vizer iz Belgije sa zemljacima Rubenom Vinsom i Tiboom Nijsenom. Četvrti sudija je Lotar Dont, dok su u VAR sobi Bram Van Driš i Bert Pul, svi iz Belgije.

Spisak igrača BiH

Golmani: Nikola Vasilj, Osman Hadžikić, Martin Zlomislić

Odbrana: Nihad Mujakić, Dennis Hadžikadunić, Tarik Muharemović, Amar Dedić, Adrian Leon Barišić, Nikola Katić

Vezni red: Benjamin Tahirović, Armin Gigović, Ivan Bašić, Ivan Šunjić, Amar Memić, Dženis Burnić, Kerim Alajbegović, Nail Omerović, Dino Beširović

Napadači: Esmir Bajraktarević, Samed Baždar, Luka Menalo, Edin Džeko, Haris Tabaković.

(MONDO)

