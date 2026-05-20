Zaboravite sivu sofu i ugaonu garnituru: Vrijeme je za boje koje osvajaju dnevnu sobu

Od sive i bež stigli smo do nebeskoplave boje, a sofe u boji postaju glavni akcenat enterijera.

Dizajneri predlažu da se malo odmaknemo od neutralnih tonova i odaberemo hrabrije boje za sofu ili ugaonu garnituru.

Zelena, terakota, bordo, žuta i druge jarke nijanse unose energiju i luksuz u dnevnu sobu.

Zelena, terakota, bordo, žuta i druge jarke nijanse unose energiju i luksuz u dnevnu sobu.

Godinama su sive i bež sofe i ugaone garniture bile siguran izbor – neutralne, nenametljive i lako uklopive u svaki enterijer.

Međutim, dizajneri danas sve češće predlažu da se odmaknemo od tih „bezbjednih“ tonova i damo dnevnoj sobi više karaktera kroz hrabrije boje.

Jedan od primjera u skladu s ovim trendom je nebeskoplava sofa na kojoj pozira Zoi Dešanel. Taj komad je postao pravi akcenat prostora – vedar, luksuzan i energičan, dokaz da boja može da promijeni atmosferu čitave sobe.

Naravno, plava nije jedina opcija. Dizajneri ističu da su smaragdnozelena garnitura savršen izbor za dubinu i luksuz, terakota sofa unosi toplinu i sofisticiranost, bordo daje dramatičnost i eleganciju, dok sunčanožuta donosi optimizam i svjetlost. Za one koji žele nešto još odvažnije, tu su i cimet braon, tamnoljubičasta ili čak ružičasta kao neočekivani, ali efektni akcenti.

U dnevnoj sobi se sad traže boje koje "pričaju priču", kao i komadi namještaja koji postaju centar enterijera i daju prostoru identitet. U galeriji pogledajte elegantne modele.