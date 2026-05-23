Šta uzrokuje prorjeđivanje kose poslije 50? Stručnjaci izdvajaju 6 ključnih faktora

Prorjeđivanje kose poslije 50. godine često je povezano sa hormonima, stresom, štitnom žlijezdom i nedostatkom nutrijenata. Saznajte 6 ključnih uzroka i kako da usporite opadanje i ojačate kosu.

Kosa poslije 50. godine često se prorjeđuje zbog hormona, stresa i manjka nutrijenata.

Štitna žlijezda i nizak feritin česti su skriveni uzroci opadanja.

Dobra rutina i prava terapija mogu usporiti gubitak kose.

Prorjeđivanje kose poslije 50. godine je česta pojava i najčešće nema veze sa lošom njegom. Žene često rade sve "kako treba", koriste blage šampone, piju vitamine i paze na kosu, a ipak primjećuju da se volumen smanjuje.

Dobra vijest je da u većini slučajeva postoji konkretan uzrok i da se na njega može uticati. Evo 6 najčešćih stvari koje vrijedi prvo provjeriti ako primijetite prorjeđivanje kose.

6. Šampon koji koristite može da pogorša problem

Mnoge žene nakon što primijete proređivanje prelaze na šampone za volumen, ali oni često sadrže agresivne sulfate koji dodatno isušuju već osjetljivu kosu.

S druge strane, preteško hidrantni šamponi mogu da otežaju tanku kosu i zaguše tjeme.

Najbolje rješenje je blagi šampon za teme i balans kože glave, koji ne isušuje, ali uklanja nečistoće.

Takođe, čest problem je nakupljanje suvog šampona i proizvoda, pa je korisno uvesti dubinsko pranje jednom u 10–14 dana kako bi se teme "resetovalo".

5. Stres utiče na kosu, ali sa zakašnjenjem

Stres ne utiče na kosu odmah – gubitak se često javlja 2 do 4 mjeseca kasnije. Ovo stanje se zove telogeni efluvijum.

Okidači mogu biti:

jak emotivni stres

bolest ili infekcija

operacije

nagli gubitak težine

menopauza i hormonske promjene

Dobra vijest je da je ovo stanje najčešće privremeno, ali kosa u tom periodu traži podršku – kvalitetan san, balans stresa i po potrebi serume za tjeme koji stimulišu rast.

4. Štitna žlijezda može biti skriveni uzrok

Problemi sa štitnom žlijezdom su česti kod žena posle 50. godine i često se ne otkriju na standardnim analizama.

Klasičan TSH test ponekad nije dovoljan, pa se preporučuje kompletna analiza:

TSH

FT3 i FT4

anti-TPO i anti-Tg antitela

Poremećaji štitne mogu izazvati difuzno proređivanje kose i slabljenje vlasi, čak i kada su osnovne vrijednosti "u granicama normale".

3. Hormoni poslije menopauze direktno utiču na gustinu kose

Pad estrogena poslije menopauze utiče na to da kosa kraće ostaje u fazi rasta, pa se brže proređuje.

Istovremeno, relativni porast androgena može dovesti do postepenog stanjivanja vlasi i androgenetske alopecije.

Opcije koje se često razmatraju:

hormonska terapija (uz ljekara specijalistu)

minoksidil za žene (lokalna terapija)

Dosljednost je ključ – efekti se gube ako se terapija prekine.

2. Ishrana i skriveni nutritivni deficiti

Iako se žene trude da jedu zdravo, kod kose su važni i "skriveni" nedostaci.

Najvažniji su:

gvožđe (feritin) – ključan za opadanje kose

– ključan za opadanje kose vitamin D

cink

vitamin B12

Važno: feritin može biti nizak čak i kada je krvna slika „uredna“, pa je često potrebno posebno testiranje.

1. Način na koji stilizujete kosu može pogoršati proređivanje

Najbrži faktor koji pogoršava stanje kose je mehaničko oštećenje.

Najčešći problemi:

zategnute frizure (rep, punđa) → oštećenje korijena

visoka temperatura pegle i feniranja

grubo češljanje mokre kose

trenje tokom spavanja

Preporuke:

birati niže temperature za stilizovanje

koristiti zaštitu od toplote

češljati kosu dok je mokra nježnim četkama

spavati na svilenoj jastučnici

Prorjeđivanje kose posle 50. godine nije rijetkost i najčešće ima više uzroka – od hormona i stresa do ishrane i svakodnevnih navika.

Dobra vijest je da se u većini slučajeva može usporiti i poboljšati stanje kose kada se pronađe pravi uzrok i prilagodi rutina.