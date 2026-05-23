Šta uzrokuje prorjeđivanje kose poslije 50? Stručnjaci izdvajaju 6 ključnih faktora

Prorjeđivanje kose poslije 50. godine često je povezano sa hormonima, stresom, štitnom žlijezdom i nedostatkom nutrijenata. Saznajte 6 ključnih uzroka i kako da usporite opadanje i ojačate kosu.
- Kosa poslije 50. godine često se prorjeđuje zbog hormona, stresa i manjka nutrijenata.
- Štitna žlijezda i nizak feritin česti su skriveni uzroci opadanja.
- Dobra rutina i prava terapija mogu usporiti gubitak kose.
Prorjeđivanje kose poslije 50. godine je česta pojava i najčešće nema veze sa lošom njegom. Žene često rade sve "kako treba", koriste blage šampone, piju vitamine i paze na kosu, a ipak primjećuju da se volumen smanjuje.
Dobra vijest je da u većini slučajeva postoji konkretan uzrok i da se na njega može uticati. Evo 6 najčešćih stvari koje vrijedi prvo provjeriti ako primijetite prorjeđivanje kose.
6. Šampon koji koristite može da pogorša problem
Mnoge žene nakon što primijete proređivanje prelaze na šampone za volumen, ali oni često sadrže agresivne sulfate koji dodatno isušuju već osjetljivu kosu.
S druge strane, preteško hidrantni šamponi mogu da otežaju tanku kosu i zaguše tjeme.
Najbolje rješenje je blagi šampon za teme i balans kože glave, koji ne isušuje, ali uklanja nečistoće.
Takođe, čest problem je nakupljanje suvog šampona i proizvoda, pa je korisno uvesti dubinsko pranje jednom u 10–14 dana kako bi se teme "resetovalo".
5. Stres utiče na kosu, ali sa zakašnjenjem
Stres ne utiče na kosu odmah – gubitak se često javlja 2 do 4 mjeseca kasnije. Ovo stanje se zove telogeni efluvijum.
Okidači mogu biti:
- jak emotivni stres
- bolest ili infekcija
- operacije
- nagli gubitak težine
- menopauza i hormonske promjene
Dobra vijest je da je ovo stanje najčešće privremeno, ali kosa u tom periodu traži podršku – kvalitetan san, balans stresa i po potrebi serume za tjeme koji stimulišu rast.
4. Štitna žlijezda može biti skriveni uzrok
Problemi sa štitnom žlijezdom su česti kod žena posle 50. godine i često se ne otkriju na standardnim analizama.
Klasičan TSH test ponekad nije dovoljan, pa se preporučuje kompletna analiza:
- TSH
- FT3 i FT4
- anti-TPO i anti-Tg antitela
Poremećaji štitne mogu izazvati difuzno proređivanje kose i slabljenje vlasi, čak i kada su osnovne vrijednosti "u granicama normale".
3. Hormoni poslije menopauze direktno utiču na gustinu kose
Pad estrogena poslije menopauze utiče na to da kosa kraće ostaje u fazi rasta, pa se brže proređuje.
Istovremeno, relativni porast androgena može dovesti do postepenog stanjivanja vlasi i androgenetske alopecije.
Opcije koje se često razmatraju:
- hormonska terapija (uz ljekara specijalistu)
- minoksidil za žene (lokalna terapija)
Dosljednost je ključ – efekti se gube ako se terapija prekine.
2. Ishrana i skriveni nutritivni deficiti
Iako se žene trude da jedu zdravo, kod kose su važni i "skriveni" nedostaci.
Najvažniji su:
- gvožđe (feritin) – ključan za opadanje kose
- vitamin D
- cink
- vitamin B12
Važno: feritin može biti nizak čak i kada je krvna slika „uredna“, pa je često potrebno posebno testiranje.
1. Način na koji stilizujete kosu može pogoršati proređivanje
Najbrži faktor koji pogoršava stanje kose je mehaničko oštećenje.
Najčešći problemi:
- zategnute frizure (rep, punđa) → oštećenje korijena
- visoka temperatura pegle i feniranja
- grubo češljanje mokre kose
- trenje tokom spavanja
Preporuke:
- birati niže temperature za stilizovanje
- koristiti zaštitu od toplote
- češljati kosu dok je mokra nježnim četkama
- spavati na svilenoj jastučnici
Prorjeđivanje kose posle 50. godine nije rijetkost i najčešće ima više uzroka – od hormona i stresa do ishrane i svakodnevnih navika.
Dobra vijest je da se u većini slučajeva može usporiti i poboljšati stanje kose kada se pronađe pravi uzrok i prilagodi rutina.