Kako da paradajz rađa plodove i poslije avgusta? Uz ove trikove uživaćete u njegovom ukusu i na jesen

Ne uklanjajte paradajz iz bašte poslije avgusta. Uz nekoliko jednostavnih trikova biljka može nastaviti da daje plodove i tokom jeseni.

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Mnogi sredinom avgusta pomisle da se sezona paradajza polako završava. Plodovi počinju sporije da sazrevaju, donji listovi žute, a biljka više ne izgleda bujno kao početkom ljeta. Ipak, to ne znači da je vrijeme da je otpišete. Uz nekoliko jednostavnih poteza, paradajz može nastaviti da daje plodove i tokom jeseni, sve dok vremenski uslovi to dozvoljavaju. Uklonite zaperke i višak lišća Redovno uklanjajte zaperke, odnosno izdanke koji rastu između glavnog stabla i bočnih grana. Ako ih ostavite, biljka će trošiti energiju na stvaranje novog porasta, umjesto da je usmerava na plodove koji su već formirani. Važno je ukloniti i donje listove koji su požuteli, osušeni ili dodiruju zemlju. Na taj način biljka će imati bolju cirkulaciju vazduha, a smanjiće se i zadržavanje vlage oko stabla, što može doprineti razvoju bolesti.

Kasni cvjetovi više nisu prioritet

Krajem ljeta novi cvjetovi često nemaju dovoljno vremena da se razviju u potpuno zrele plodove prije nego što stigne hladnije vrijeme.

Zato možete ukloniti dio novih cvjetova i tako usmjeriti energiju biljke na paradajz koji je već formiran. Na taj način postojeći plodovi imaju veće šanse da sazriju prije hladnijih dana.

Cvetovi paradajza

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Zalivajte obilno, ali ne svaki dan pomalo

Tokom toplih dana paradajzu je i dalje potrebna dovoljna količina vode. Ipak, bolje je dobro natopiti zemlju oko korena nego svakog dana kvasiti samo površinski sloj.

Zalivajte tako da voda prodre dublje u zemlju, a izbegavajte kvašenje listova. Najbolje je zalivati ujutru ili predveče, kada nema jakog sunca.

Zaštitite paradajz kada stignu hladne noći

Kako temperatura počne da pada, paradajz sazreva sve sporije. Ako se najavljuju hladne noći, biljke možete zaštititi agrotekstilom.

Važno je da zaštitni materijal postavite uveče, a uklonite ujutru, kako bi biljke tokom dana imale dovoljno svjetlosti i vazduha.

Ako se najavljuje mraz, krupne zelene plodove bolje je ubrati i ostaviti ih da dozru na toplom i suvom mjestu. Tako nećete morati da ih ostavite da propadnu zbog niskih temperatura.

Paradajz

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Ne žurite da završite sezonu

Ako su biljke zdrave i još uvijek imaju cvjetove i formirane plodove, nema razloga da ih sredinom avgusta odmah uklanjate iz bašte. Uz pravilnu negu paradajza, uklanjanje viška lišća i zaperaka, pravilno zalivanje i zaštitu od hladnih noći, berba može potrajati još nedjeljama.

Avgust zato ne mora da bude kraj sezone paradajza - uz malo pažnje, domaći paradajz može vas obradovati plodovima i tokom jeseni.