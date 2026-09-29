Jesenje orezivanje lavande je veoma važno za proljećno cvjetanje, ali veoma je važno da to uradite pravilno.

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Lavanda možda još uvijek izgleda lijepo u dvorištu, ali kraj cvjetanja je pravi trenutak da joj posvetite malo pažnje. Glavno orezivanje obično se radi krajem avgusta ili tokom septembra, čim lavanda završi cvjetanje, pa nema potrebe da ovaj posao ostavljate za kasnu jesen.

Ako je ostavite potpuno netaknutu do zime, naredne godine može postati neugledna i razgranata, dok će drvenasti dijelovi vremenom zauzimati sve više prostora.

Zato je sada dobro vrijeme za lagano orezivanje i uklanjanje precvjetalih cvjetova. Ne treba je sasjeći do zemlje niti agresivno skraćivati stare, drvenaste grane - cilj je da biljku samo oblikujete i uklonite ono što joj više nije potrebno.

Prvo se riješite precvjetalih stabljika

Ako su cvjetovi već izgubili boju i počeli da se suše, makazama uklonite cvjetne stabljike i dio mladog zelenog rasta ispod njih. Najlakše je pratiti prirodan oblik biljke i napraviti blago zaobljenu formu.

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Ovim ne samo da ćete urediti izgled lavande već ćete spriječiti da biljka svu energiju ulaže u formiranje sjemena.

Pazite koliko skraćujete

Kod lavande važi jedno važno pravilo: ne treba sjeći duboko u staro, golo drvo. Dijelovi stabljike koji su potpuno odrvenili često nemaju mnogo novih pupoljaka iz kojih bi biljka mogla da potjera.

Zato je sigurnije skratiti samo zeleni dio i ostaviti dovoljno mladih grančica. Ako je lavanda već veoma stara i ogoljela pri dnu, radikalno orezivanje može je oslabiti umjesto da je podmladi.

Šta sa lavandom kada zahladi?

Poslije orezivanja biljku uglavnom nije potrebno dodatno „maziti“. Lavanda voli sunce i dobro drenirano zemljište, a mnogo joj više smeta zadržavanje vode nego hladno vrijeme.

Vidi opis Lavanda će na proljeće raskošno cvjetati ako sada uradite jednu važnu stvar Lavanda Ruzmarin i lavanda lavanda i kamenčići Lavanda u saksiji Lavanda Software:Adobe Photoshop CS5.1 Windows Created: 2017:05:30 19:53:04 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Vladimir Tretyakov/Shutterstock Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: arazu/Shutterstock Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: larisa Stefanjuk/Shutterstock Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Vixit/Shutterstock Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Foto: Shutterstock Br. slika: 7 7 / 7

Posebno zato nemojte zatrpavati osnovu biljke debelim slojem vlažnog lišća. Ako se voda dugo zadržava oko korijena, povećava se rizik od propadanja.

Ako je lavanda posađena u saksiji, obratite pažnju na to da posuda ima dobru drenažu i da ne ostaje puna vode tokom kišnih perioda.

Ulog za proljeće

Ne morate od lavande praviti savršeno oblikovanu kuglu niti je snažno kratiti. Ako je cvjetanje završeno, kraj avgusta i septembar su pravi trenutak da uklonite ocvale cvjetove i lagano oblikujete biljku, prije nego što stignu hladniji dani. Tako će lavanda urednije ući u hladniji dio godine, a na proljeće će imati bolju osnovu za novi rast.

(Lepa i srećna/Mondo)