logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Lavanda će na proljeće raskošno cvjetati ako sada uradite jednu važnu stvar

Lavanda će na proljeće raskošno cvjetati ako sada uradite jednu važnu stvar

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
0

Jesenje orezivanje lavande je veoma važno za proljećno cvjetanje, ali veoma je važno da to uradite pravilno.

Kada i kako orezati lavandu Izvor: Shutterstock

Lavanda možda još uvijek izgleda lijepo u dvorištu, ali kraj cvjetanja je pravi trenutak da joj posvetite malo pažnje. Glavno orezivanje obično se radi krajem avgusta ili tokom septembra, čim lavanda završi cvjetanje, pa nema potrebe da ovaj posao ostavljate za kasnu jesen.

Ako je ostavite potpuno netaknutu do zime, naredne godine može postati neugledna i razgranata, dok će drvenasti dijelovi vremenom zauzimati sve više prostora.

Zato je sada dobro vrijeme za lagano orezivanje i uklanjanje precvjetalih cvjetova. Ne treba je sasjeći do zemlje niti agresivno skraćivati stare, drvenaste grane - cilj je da biljku samo oblikujete i uklonite ono što joj više nije potrebno.

Prvo se riješite precvjetalih stabljika

Ako su cvjetovi već izgubili boju i počeli da se suše, makazama uklonite cvjetne stabljike i dio mladog zelenog rasta ispod njih. Najlakše je pratiti prirodan oblik biljke i napraviti blago zaobljenu formu.

Izvor: Shutterstock

Ovim ne samo da ćete urediti izgled lavande već ćete spriječiti da biljka svu energiju ulaže u formiranje sjemena.

Pazite koliko skraćujete

Kod lavande važi jedno važno pravilo: ne treba sjeći duboko u staro, golo drvo. Dijelovi stabljike koji su potpuno odrvenili često nemaju mnogo novih pupoljaka iz kojih bi biljka mogla da potjera.

Zato je sigurnije skratiti samo zeleni dio i ostaviti dovoljno mladih grančica. Ako je lavanda već veoma stara i ogoljela pri dnu, radikalno orezivanje može je oslabiti umjesto da je podmladi.

Šta sa lavandom kada zahladi?

Poslije orezivanja biljku uglavnom nije potrebno dodatno „maziti“. Lavanda voli sunce i dobro drenirano zemljište, a mnogo joj više smeta zadržavanje vode nego hladno vrijeme.

Posebno zato nemojte zatrpavati osnovu biljke debelim slojem vlažnog lišća. Ako se voda dugo zadržava oko korijena, povećava se rizik od propadanja.

Ako je lavanda posađena u saksiji, obratite pažnju na to da posuda ima dobru drenažu i da ne ostaje puna vode tokom kišnih perioda.

Ulog za proljeće

Ne morate od lavande praviti savršeno oblikovanu kuglu niti je snažno kratiti. Ako je cvjetanje završeno, kraj avgusta i septembar su pravi trenutak da uklonite ocvale cvjetove i lagano oblikujete biljku, prije nego što stignu hladniji dani. Tako će lavanda urednije ući u hladniji dio godine, a na proljeće će imati bolju osnovu za novi rast.

(Lepa i srećna/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

lavanda cvijeće

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA