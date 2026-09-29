Simfonijski orkestar NPRS-a otvara novu sezonu koncertom "Velika noćna muzika"

Simfonijski orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske novu, petu koncertnu sezonu otvara koncertom „Velika noćna muzika“, kojim se pridružuje globalnoj proslavi 270 godina od rođenja Volfganga Amadeusa Mocarta.

Izvor: NPRS

Koncert će biti održan u ponedjeljak, 5. oktobra, u 20 časova, na Velikoj sceni NPRS-a, a publici će se predstaviti flautistkinja Sonja Miletić, uz Simfonijski orkestar NPRS-a, kojim će dirigovati Filipe Kunja iz Brage (Portugalija).

"Kunja je umjetnički direktor i šef-dirigent Orkestra Filharmonije iz Brage, na čijem je čelu od 2014. godine, a tokom svoje karijere dirigovao je brojnim orkestrima u Portugaliji i inostranstvu. Njegova međunarodna karijera obuhvata nastupe i saradnje u Evropi, Aziji i Latinskoj Americi, a 2026. godine obilježava 15 godina profesionalnog rada u oblasti dirigovanja", saopšteno je iz Narodnog pozorišta.

„Velika noćna muzika“ donosi tri remek-djela Mocartovog opusa: Uvertiru iz opere „Figarova ženidba“, Koncert za flautu i orkestar br. 2 u De-duru i Simfoniju br. 41 u Ce-duru, „Jupiter“.

Veče će otvoriti jedna od najpoznatijih Mocartovih uvertira, muzika puna energije i vedrine koja najavljuje operu „Figarova ženidba“, dok će u Koncertu za flautu kao solistkinja nastupiti Sonja Miletić. Za kraj je ostavljena monumentalna „Jupiter“ simfonija, posljednja Mocartova simfonija i jedno od najznačajnijih djela njegovog simfonijskog stvaralaštva.

Koncert „Velika noćna muzika“ biće prilika da se nova koncertna sezona Simfonijskog orkestra NPRS-a otvori muzikom jednog od najizvođenijih i najvoljenijih kompozitora klasične muzike, u godini u kojoj se širom svijeta obilježava 270 godina od njegovog rođenja.

(Mondo)