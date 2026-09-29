Film mogao da dobije Oskara, ali je reditelj odbio da izbaci scenu: Zbog mučnih kadrova žiri bježao iz sale

Mnogi ne znaju da je kultni film "Okupacija u 26 slika" imala ozbiljnu šansu na dodijeli Oskara, ali zbog mučne scene, ostvarenje nije dobilo glasove.

Izvor: printscreen/youtube/FILMOVI BL

Nema mnogo izdanja koja su direktno bila kandidati za prestižnu filmsku nagradu Oskar. Ipak, film Lordana Zafranovića "Okupacija u 26 slika", bio je jedan od rijetkih kandidata o kom je brujao svijet, i to iz razloga što reditelj nije želio da uradi jednu stvar i potencijalno obezbijedi pobjedu.

Podsjetite se jedne od scena:

Okupacija u 26 slika, insert iz filma Izvor: YouTube

Reditelj Zafranović je o tome govorio gostujući u emisiji "Tanjug Reflektor", prisjećajući se perioda kada je njegov film iz 1978. godine bio u trci za nagradu Američke filmske akademije. Kako je istakao, ostvarenje je imalo ozbiljne šanse.

U priču su se uključili i glumac srpskog porijekla Karl Malden, koji je u to vrijeme bio predsjednik Američke filmske akademije, kao i holivudski producent i ugostitelj Den Tana, koji je bio veliki zagovornik filma. Problem je, međutim, bio u jednoj sceni.

Izvor: YouTube printscreen

Tražili su da skrati najmučniji dio filma

Film "Okupacija u 26 slika" smješten je u Dubrovnik 1941. godine, a kroz priču o trojici prijatelja prikazuje kako rat i uspostavljanje ustaške vlasti razaraju dotadašnji život grada. Film je poznat po veoma brutalnoj sceni pokolja u autobusu, koja je postala i jedan od njegovih najprepoznatljivijih delova.

Upravo je ta scena, prema Zafranovićevim riječima, bila razlog zbog kog mu je sugerisano da film skrati. Međutim, Zafranović i scenarista Mirko Kovač to nisu prihvatili.

"Mi smo jednoglasno rekli ne. Nećemo da sakatimo svoj film", ispričao je reditelj za Tanjug.

Izvor: printscreen/youtube/Nedjeljom u 2 | HRT

"Akademija ne može da izdrži tako mučan prizor"

U jednom ranijem intervjuu Zafranović je naveo da je traženo da se oko sedam minuta scene skrati na najviše tri, uz obrazloženje da ženski dio Akademije možda neće moći da izdrži toliko mučan prizor.

Den Tana je godinama kasnije iznio sličnu verziju događaja, tvrdeći da je upravo scena u autobusu bila razlog zbog kog je film ostao bez glasova koji su mu bili potrebni za Oskara. Prema njegovom svjedočenju, dio članova Akademije napustio je projekciju tokom scene.

Reditelj se osvrnuo na odluku

Zafranović danas na tu odluku gleda sa karakterističnom dozom sumnje prema sopstvenim izborima.

"Kad čovjek dođe u situaciju da retrospektiva gleda na ono što je radio, onda bih ja u jednoj rečenici kazao šta je sa mnom bilo: nisam slušao nikoga, a nisam slušao niti sebe. Da sam slušao sebe možda bi druga situacija bila", rekao je.

Izvor: printscreen/youtube/Nedjeljom u 2 | HRT

"Da li je to bilo pogrešno ili nije? Uvijek govorim da odluke donosim sam i da je 80 posto pogrešno", rekao je Zafranović.

Dubrovnik kao razglednica koja krije užas

Upravo je kontrast između ljepote i zla jedna od ključnih ideja Zafranovićevog filma. "Nijedan kutak svijeta, pa bio najljepši, ne zaobilazi zlo", rekao je reditelj govoreći o "Okupaciji u 26 slika". Za njega je Dubrovnik u filmu namjerno predstavljen kao turistički simbol ljepote, ali se iza te slike postepeno otkriva stravično nasilje 1941. godine.

Izvor: printscreen/youtube/FILMOVI BL

O čemu se radi u filmu?

Radnja je smještena u Dubrovnik pred početak i tokom Drugog svjetskog rata 1941. godine. Okosnicu priče čini sudbina trojice nerazdvajnih prijatelja iz mladosti koji pripadaju različitim nacionalnim i društvenim krugovima:

Niko (Hrvat iz bogate plemićke porodice)

(Hrvat iz bogate plemićke porodice) Toni (Italijan)

(Italijan) Miho (Jevrejin)

Priča započinje idiličnim prikazom bezbrižnog života, vaterpola, zabava i romansi u sunčanom Dubrovniku.

Izvor: printscreen/youtube/FILMOVI BL

Međutim, sa dolaskom okupacije, fašističkih italijanskih snaga i uspostavljanjem Nezavisne Države Hrvatske (NDH), prijateljstvo se brutalno ruši pod pritiskom političkih ideologija:

Toni prihvata fašističku ideologiju , oblači crnu uniformu i postaje dio okupatorske vlasti.

, oblači crnu uniformu i postaje dio okupatorske vlasti. Miho i njegova porodica postaju žrtve rasnih zakona , progona i brutalnog ustaškog terora.

, progona i brutalnog ustaškog terora. Niko, zgrožen zločinima i izdajom svog nekadašnjeg prijatelja, pristupa antifašističkom pokretu otpora (partizanima).

Izvor: printscreen/youtube/FILMOVI BL

Inače, u filmu igraju: Frano Lasić, Milan Štrljić, Ivan Klemenc, Tanja Poper, Boris Kralj, Stevo Žigon i drugi.

(Mondo)