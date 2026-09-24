Jeleni Vukotić uručena nagrada "Zlatna sova", a Berislavu Blagojeviću "Sovica"

Jelena Vukotić iz Valjeva dobitnica je "Zlatne sove", a Berislav Blagojević iz Banjaluke nagrade "Sovica" za najbolju neobjavljenu knjigu za djecu.

Izvor: Radenko Kuprešak/Srna

U Banjaluci su danas književne nagrade "Zlatna sova" i "Sovica", koje dodjeljuje Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske, uručene Jeleni Vukotić iz Valjeva za roman "Gospođa Mara" i Berislavu Blagojeviću iz Banjaluke za najbolju neobjavljenu knjigu za djecu "Bajka o nevoljenima".

Druga nagrada "Zlatna sova" pripala je Nebojši Popadiću iz Bileće za roman "Očišćenje od grijeha", a treća Mihajlu Orloviću iz Banjaluke za roman "Život u slikama", odlučio je stručni žiri u sastavu Predrag Petrović, Sanja Savić Milosavljević i Petar Penda.

Član žirija za dodjelu "Zlatne sove" Petar Penda naveo je da su nagrađeni rukopisi izuzetni, emotivno snažni, formalno književno, estetski savršeno upakovani i u duhu moderne književnosti.

On je rekao novinarima da je u konkurenciji bio 21 veoma kvalitetan rukopis.

Laureat nagrade "Zlatna sova" Jelena Vukotić rekla je da joj je veoma važno da je njenu knjigu, sve i da nije nagrađena, neko pročitao.

"Voljela bih da mi nagrada `Zlatna sova` otvori neka nova vrata jer je ovo moja prva knjiga", istakla je Vukotićeva.

Laureat "Sovice" Berislav Blagojević nagradu je osvojio u konkurenciji 16 rukopisa, a odluku je donio žiri koji su činile Sanja Macura, Jelena Kojović Tepić i Jelena Kalajdžija.

БАЊАЛУКА, 24. СЕПТЕМБРА /СРНА/ - У Бањалуци су данас књижевне награде Златна сова и Совица, које додјељује Завод за уџбенике и наставна средства Републике Српске, уручене Јелени Вукотић из Ваљева за роман Госпођа Мара и Бериславу Благојевићу из Бањалуке за најбољу необјављену књигу за дјецу Бајка о невољенима.

Izvor: Radenko Kuprešak/Srna

Blagojević je rekao da je vjerovao u nagrađeni rukopis, za koji je istakao da je najvažnija knjiga koju je napisao jer obuhvata neke veoma bitne i škakljive teme, ne samo za omladinu, već i za njihove roditelje.

"Teme su ekološke, problemi kladionica, međugeneracijskog jaza, vještačke inteligencije", naveo je Blagojević, kome je nagradu uručio vršilac dužnosti direktora Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske Predrag Spasojević.

Nagrade su uručene u okviru 31 Međunarodnog sajma knjige koji je otvoren u Banjaluci u utorak, 22. septembra, i trajaće do ponedjeljka, 28. septembra.