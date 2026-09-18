Među stranicama knjige krilo se blago staro 1.700 godina: Pronađen rijedak fragment "Odiseje"

Istraživač dr Mark de Krej pronašao je rijedak fragment 'Odiseje' star 1.700 godina u Holandiji, otkrivajući dio drevne književnosti.

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Istraživač u Holandiji pronašao je izuzetno rijedak fragment Homerovog epa "Odiseja", star više od 1.700 godina, koji je bio uvučen između stranica jedne bibliotečke knjige.

Otkriće je načinio dr Mark de Krej sa Univerziteta Radbod u Holandiji, dok je učestvovao u projektu proučavanja i objavljivanja drevnih rukopisa u vlasništvu Univerziteta u Utrehtu. Kako prenose lokalni mediji, on je fragment pronašao prije oko dvije godine, ali je univerzitet vijest o otkriću objavio tek ove nedjelje, piše CBS.

De Krej je identifikovao ovaj mali komad papira dok je pregledao zbirku ranohrišćanskih rukopisa koju je univerzitet kupio sredinom 20. vijeka, navodi se u saopštenju te ustanove. U početku su istraživači mislili da je riječ o komadu papira iz 7. vijeka. Nekoliko sličnih fragmenata na egipatskom jeziku već je ranije pronađeno u toj zbirci.

Međutim, De Krej, profesor grčkog jezika, prepoznao je dio teksta i utvrdio da je riječ o odlomku iz Homerove "Odiseje".

"Svako ko uči grčki, uči Homera", rekao je De Krej za holandski medij RTV Utreht.

Istraživači su uspjeli da datiraju fragment na oko 300. godinu nove ere, saopštio je univerzitet, napominjući da u cijelom svijetu postoji svega oko 30 takvih fragmenata.

Ovaj komad papira je najvjerovatnije poticao iz džepnog izdanja kompletnog epa, naveo je univerzitet, a bio je u vlasništvu osobe koja je živjela u egipatskoj oazi Fajum. RTV Utreht opisuje fragment kao komad veličine približno jedne karte za igranje. Prema pisanju tog medija, fragment je promijenio boju i ima mrlje od vlage, a ispisan je sa obje strane.

Fragment potiče iz 12. pjevanja "Odiseje", u kojem Odisej pripovijeda priču o svojim izgladnjelim mornarima koji proždiru stoku svetu bogu Sunca, Apolonu. Ovaj trenutak se nalazi otprilike na sredini epa. De Krej je objasnio da se knjige habaju od spoljašnjih ivica ka unutra, pa ima smisla što je sačuvan baš taj dio.

(MONDO)