Svi su gledali u njegove mišiće, ali u opasnim scenama u filmu "Odiseja" Meta Dejmona je zamijenila žena.

Izvor: LILO / Sipa Press / Profimedia

Mišići na rukama poznatog holivudskog glumca privukli su ogromnu pažnju gledalaca širom svijeta, koji su ostali očarani njegovom fizičkom transformacijom za ulogu mitskog junaka Odiseja.

Međutim, Met Dejmon je u podkastu "Happy Sad Confused" skromno poručio da sve zasluge zapravo pripadaju njegovoj kaskaderki Devin Dalton, prenosi Variety.

Vidi opis Svi se dive njegovim mišićima, a u stvari je žena! Šokantna tajna iza uloge Meta Dejmona u "Odiseji" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Universal Pictures / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: IMAGO / imago stock&people / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: LILO / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Jamie McCarthy / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Admedia, Inc / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Tako je, na primjer, u zahtevnoj sceni u kojoj se Odisejevi ratnici sukobljavaju sa džinovskim Lestrigoncima, umjesto njega kadrove iznijela profesionalna kaskaderka.

Evo kako ona izgleda:

"Najimpresivnije ruke koje sam ikada vidio"

Proslavljeni glumac je bez ustručavanja opisao kako je izgledala saradnja na setu, i kakav je utisak na njega ostavila djevojka koja ga je mijenjala.

"Kada smo snimali scene sa Lestrigoncima koristeći trik sa prisilnom perspektivom, imali smo kaskadere visoke preko dva metra, ali i one niže od metar i po. Moja dublerka bila je žena, kaskaderka sa najimpresivnijim rukama koje sam ikada vidio. U kadrovima u kojima se vide džinovi kako se nadvijaju nada mnom zapravo je bila ona. Kada je ušla u šator za ketering, tada sam je prvi put upoznao. Prišao sam joj, zagrlio je i zahvalio joj na svom trudu", rekao je Dejmon.

Pogledajte trejler filma o kojem bruji svijet:

Odiseja Izvor: YouTube/Universal pictures

Smršao 15 kilograma i izbacio gluten

Pored fantastičnog rada kaskadera, Dejmon je i sam uložio ogroman trud kako bi fizički odgovorio zahtjevnom zadatku reditelja Kristofera Nolana. Gostujući u podkastu "New Heights", otkrio je da je zbog uloge morao drastično da smrša i iz korijena promijeni navike u ishrani.

"Bio sam u zaista odličnoj formi. Izgubio sam mnogo kilograma. Kristofer Nolan je želio da budem mršav, ali snažan. Zbog jedne druge stvari koju sam radio sa svojim doktorom prestao sam da jedem gluten. Ranije sam imao između 84 i 91 kilograma, a cijeli ovaj film snimio sam sa oko 76 kilograma. Nisam bio toliko lagan još od srednje škole. Bilo je potrebno mnogo treninga i veoma stroga ishrana", zaključio je glumac.

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