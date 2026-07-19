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Nolanova "Odiseja" prvog vikenda zaradila 264 miliona dolara

Nolanova "Odiseja" prvog vikenda zaradila 264 miliona dolara

Autor Haris Krhalić
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Novi film Kristofera Nolana „Odiseja“ zaradio je 264,1 milion dolara prvog vikenda, uz istorijske rekorde gledanosti u IMAX bioskopima.

Nolanova „Odiseja“ oborila rekorde i zaradila milione Izvor: YouTube/Universal pictures

Najnovije ostvarenje britansko-američkog reditelja Kristofera Nolana "Odiseja" inkasiralo je nevjerovatnih 264,1 milion dolara na globalnim bioskopskim blagajnama tokom premijernog vikenda. Kako je saopštio studio "Universal Pictures", ovaj kinematografski spektakl, inspirisan besmrtnim antičkim epom starogrčkog pjesnika Homera, odmah je izbio na sam vrh sjevernoameričkog boks-ofisa.

Prema podacima kompanije Rentrak, koje prenosi Rojters, film je na tržištu Sjedinjenih Američkih Država i Kanade prikupio 124,5 miliona dolara. Džim Or, predsjednik domaće bioskopske distribucije u kompaniji "Universal Pictures", istakao je da je interesovanje publike izuzetno veliko, dodajući da polovinu gledalaca čine mladi ljudi starosti između 18 i 34 godine. Za produkciju ovog blokbastera izdvojeno je oko 250 miliona dolara.

Istorijski uspjeh u IMAX bioskopima

"Odiseja" je privukla gledaoce naprednim formatima projekcije. Više od polovine publike izabralo je upravo ovakve formate, uključujući i specifični IMAX od 70 milimetara. Iz kompanije IMAX navode da je potražnja za kartama bila tolika da je preko 50 bioskopa u Sjevernoj Americi moralo uvesti dodatne termine za prikazivanje u periodu od ponoći do sedam časova ujutru.

Generalni direktor kompanije IMAX Ričard Gelfond potvrdio je da je u pretprodaji ostvaren prihod od 50 miliona dolara. Ovo predstavlja apsolutno najbolji rezultat u istoriji tog preduzeća.

Glavnu ulogu antičkog junaka Odiseja tumači poznati američki glumac Met Dejmon, a priča vjerno prati njegov mukotrpni i opasni povratak domovini nakon završetka Trojanskog rata.

Reakcije publike opravdale su velika očekivanja. U istraživanju CinemaScore film je dobio najvišu ocjenu "A", dok na veb-sajtu Rotten Tomatoes bilježi čak 97 odsto pozitivnih glasova gledalaca. "Odiseja" je prvi Nolanov projekat nakon istorijske drame "Openhajmer" iz 2023. godine, koja je nagrađena sa više Oskara, među kojima su i priznanja za najbolji film i režiju.

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