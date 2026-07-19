Glumac je u intervjuima govorio o zahtijevnom snimanju filma, za koje kaže da je bilo jedno od najnapornijih iskustava u njegovoj karijeri.

Izvor: Youtube printscreen / Universal Pictures

Met Dejmon (55) u filmu igra Odiseja, kralja Itake koji nakon Trojanskog rata pokušava da se vrati kući. Njegovo putovanje do supruge Penelope, koju igra En Hatavej, i sina Telemaha, kojeg tumači Tom Holand, traje deset godina, a na tom putu suočava se s brojnim preprekama, uključujući oluje, Kiklopa i druga mitska bića.

"Odiseja" je jedan od najiščekivanijih filmova 2026. godine, a projekcije u IMAX 70 mm formatu rasprodate su nedjeljama unaprijed. Film je prvi dugometražni naslov koji je u potpunosti snimljen IMAX kamerama.

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Odiseja Izvor: YouTube/Universal pictures

Iako je riječ o Nolanovoj adaptaciji Homerovog epa, reditelj je trajanje filma morao da prilagodi tehničkim ograničenjima IMAX 70 mm filmske trake. Konačna verzija traje dva sata i 52 minuta.

Sve o filmu Odiseja i zašto je sniman na ovaj način pročitajte u tekstu:

Poziv na bojkot, IMAX kamera i priča koja ostavlja bez daha: Sve o filmu Odiseja zbog kog publika “ratuje” širom svijeta

Snimanje poremetilo porodično pravilo

Dejmon, koji sa suprugom Lusijanom Baroso ima četvoro djece, priznao je da je dugotrajno snimanje bilo izazovno i za njegovu porodicu. Na pitanje kako su se supruga i ćerke nosile s njegovim odsustvom, glumac je u emisiji "TODAY" objasnio da su godinama imali jedno pravilo.

Vidi opis "To je bila velika žrtva": Met Dejmon zbog "Odiseje" prekršio važno porodično pravilo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Charles Sykes / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Marechal Aurore/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Adela Loconte / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Twitter/screenshot/Deadline Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Kristina Bumphrey / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Eric Charbonneau / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: YouTube/ Entertainment Tonight Br. slika: 7 7 / 7

"Uvijek smo se držali pravila od dvije nedelje, a ovo je bio prvi put da smo morali da ga prekršimo. Bio sam odsutan i po tri i po nedelje u kontinuitetu, pa smo bili razdvojeni. To je bila velika žrtva za njih i bilo nam je teško, ali veoma sam ponosan na film, kao i na njih, jer su mi bile velika podrška", rekao je.

Dodao je da mu je podrška porodice mnogo značila tokom cijelog procesa.

"One su me u tome u potpunosti podržale i volim ih zbog toga", rekao je.

Vidi opis "To je bila velika žrtva": Met Dejmon zbog "Odiseje" prekršio važno porodično pravilo Met Dejmon u Odiseji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Melinda Sue Gordon/Universal Pictures / Hollywood Archive / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Youtube printscreen / Universal Pictures Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Youtube printscreen / Ultimate Studios Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: YouTube/Universal pictures Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: YouTube/Universal pictures Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: YouTube/Universal pictures Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: YouTube/Universal pictures Br. slika: 7 7 / 7

Najzahtjevnija uloga u karijeri

Za ulogu Odiseja Dejmon je prošao fizičku transformaciju, ali naglašava da nije želio da pribjegava ekstremnim metodama.

"Mislim da bi bilo opasno da sam morao da se ugojim, a to više ne želim da radim. Srećan sam što sam takve stvari mogao da radim ranije u životu", rekao je za People.

Objasnio je da je priprema za ulogu zahtijevala strogu disciplinu i promjenu životnih navika.

"Cilj je bio da dostignem vrhunsku fizičku formu, a to zahtijeva promjenu ishrane i načina života. Morate biti veoma, veoma pažljivi sa svim što unosite u organizam", rekao je.

Evo kako su izgledale neke od njegovih transformacija za uloge:

Snimanje je opisao kao najteže i najizazovnije u svojoj karijeri. Cijeli proces, kaže, više je ličio na ekspediciju nego na klasično snimanje filma.

"Kada nam je bilo hladno i kada smo bili mokri, samo bismo se okrenuli i vidjeli da je i Krisu jednako hladno i da je i on mokar, da prolazi kroz isto što i mi", prisjetio se Dejmon rada sa Nolanom.

(Nova / MONDO)