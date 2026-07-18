Poziv na bojkot, IMAX kamera i priča koja ostavlja bez daha: Sve o filmu Odiseja zbog kog publika “ratuje” širom svijeta

Sve o filmu "Odiseja" zbog kog publika širom sveta "ratuje" - o grčkim mitovima, tehnologiji snimanja IMAX kamerama, kontroverzama zbog izbora glumaca i idejama kultnog reditelja Kristofera Nolana koji cilja novog Oskara.

Izvor: YouTube/Universal pictures

Film "Odiseja" u režiji Kristofera Nolana imao je svjetsku premijeru 6. jula u Londonu, dok je na ovim rostorima premijera bila u četvrtak 16. jula i prve reakcije filmske publike i kod nas i širom svijeta su gotovo identične - ogromno interesovanje vlada i dalje za grčkom mitologijom, naročito ako se pripremi i prezentuje publici na dobro poznati Nolanov način, kroz pripovedanje paralelnih radnji, prikazivanje nevjerovatnih pejzaža, muzike koja u ključnim trenucima priče ostavlja bez daha i IMAX kamera kojom je cijeli film snimljen.

O samom filmu nećemo mnogo pisati jer ne vredi ni pokušavati da se prepriča, ali ćemo vam naše utiske otkriti ukratko na kraju teksta. Međutim, ono što je trenutno u žiži javnosti jesu brojni komentari, svađe i analize na društvenim mrežama širom svijeta koje danima bruje o specifičnoj IMAX kameri koja je korišćena za snimanje filma i to cijelog.

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Zašto je film "Odiseja" sniman IMAX kamerama?

Kristofer Nolan je u sada već karijeri dugoj skoro tri decenije oduvijek u svojim brojnim intervjuima govorio o IMAX kameri koja je specifična zbog pružanja posebnog audio-vizuelnog doživljaja publici u određenim bioskopima. Ono što je problem u toj priči jeste da svega 41 bioskop u svijetu posjeduje analogni IMAX 15/70mm filmski projektor koji publici (slobodno se može reći privilegovanoj) pruža iskustvo gledanja ovog filma u njegovom punom, odnosno izvornom formatu.

Šta je IMAX kamera?

IMAX kamera je psoebna vrsta kamere koja pruža publici jedinstven audio i video doživljaj filma. Suština je u autentičnosti prizora zbog izrazito visoke rezolucije koja koristi 70mm traku koja hvata daleko više detalja, i u pozadini i iz prvog plana, uz vrlo oštru sliku koja prizorima daje dodatnu živopisnu notu i ton, gotovo kao da ste i vi sami na toj lokaciji.

Nolan se i proslavio jer je oduvijek odbijao takozvani "Green screen" (Zeleni ekran) putem kog se kompjuterski obrađuju i generišu brojni kadrovi koje je teško snimiti uživo jer zahtijevaju prije svega adekvatan budžet, a onda i pripremu. Sve scene borbe iz ovog filma su stvarne i autentične - to što vidite na platnu, to se i desilo, tako je snimljeno nakon velikog perioda pripreme i uvježbavanja da bi na IMAX kameri izgledalo kako treba.

Ovo je prvi film koji je u potpunosti, od prve do posljednje sekunde, snimljen IMAX kamerama. Nolanu nije prvi put da koristi ove kamere, ali je ovo prvi put da je uspio da cijeli film snimi takvom tehnologijom, od početka do starta, zbog čega mu treba odati veliko priznanje.

Sama IMAX kamera je prvi put napravljena još krajem 60-ih godina prošlog vijeka i prošla je veliki put napretka do danas. Ona ima najveći mogući kvalitet slike, najveći filmski negativ (svjetlosno osjetljiva traka koja se koristi za snimanje filmova) i predstavlja kadrove onako kako ga vidi i ljudsko oko - prikaz pred vama je toliko realan da je sasvim normalno da se zapitate da li vi bolje vidite svojim očima ili vam kamera to bolje dočarava.

Odiseja

Izvor: YouTube/Universal pictures

Ove kamere je koristio u trilogiji "Dark Knight", u filmovima "Dankerk", "Tenet" i "Openhajmer", ali u samo nekim scenama, uglavnom u scenama borbe i velike dinamike kada je potrebno dočarati intenzitet drame i napetosti publici. Scene razgovora su uglavnom u tim filmovima snimane standardnim kamerama, a sada je Nolan ponovo pomjerio granice jer će oni koji mogu da odu u jedan od 41 bioskopa u svetu sa analognim IMAX projektorom moći da vide više detalja poput mora, neba, planina, krvi - prizori će njima prosto biti "puniji", slika će biti viša i šira i imaće osjećaj kao da su saputnici Odiseja na putu kući nakon Trojanskog rata.

Zašto se filmovi ne snimaju IMAX kamerama?

Problem sa ovakvim pristupom snimanja filma, bilo kog, jeste u samoj tehnologiji koju ima IMAX kamera - glomazna je, teša i izuzetno glasna, a na kraju i preskupa za održavanje i transport. Zato i ne treba da čudi rekordan budžet koji je Nolan imao za ovaj film - čak 250 miliona dolara.

Produkcija je trajala oko 90 dana, film se snimao u najmanje šest zemalja i potrošeno je oko 600 kilometara filmske trake. Ako se tih 600 kilometara prevede u saobraćajni "jezik" koji je mnogima bliži, to je otprilike distanca od Beograda do Paralije, jednog od najpopularnijeg mjesta za ljetnji odmor među srpskim turistima godinama unazad.

O samom filmu je Nolan dugo razmišljao, u nekim intervjuima dosad prije premijere je pričao da je o ovoj temi intenzivno razmišljao duže od 20 godina jer je ep o Odiseji zavolio još na fakultetu. Kada je uz film "Openhajmer" iz 2023. godine zaradio blizu milijardu dolara i osvojio čak sedam Oskara, stekao je konačno mogućnost da pretoči svoje viđenje čuvene istorijske priče na filmsko platno i čini se da je već uspio u tome, čak i da nadmaši očekivanja.

Ko glumi u "Odiseji"?

Nolan je okupio sam "krem" Holivuda za ovaj veliki projekat. Glavnu ulogu igra Met Dejmon (Odisej), njegovu suprugu i kraljicu Itake Penelopu igra En Hetavej, Odisejevog sina Telemaha igra Tom Holand, Zendeja igra boginju Atinu, Šarliz Teron igra Kalipso, Robert Patinson igra Antinoja, Eliot Pejdž igra grčkog ratnika Sinona, Beni Safdi igra grčkog kralja Agamemnona...

Kristofer Nolan

Izvor: Youtube/HygoDecrypte - Grands Formats/Printscreen

Šta Nolan kaže o "Odiseji" i snimanju IMAX kamerama?

Kristofer Nolan je nekoliko dana nakon svjetske premijere u Londonu (6. jula) dao intervju poznatom francuskom novinaru i jutjuberu Ugu Traveru u kom je govorio o filmu "Odiseja", ideji o ovoj priči koju je gajio toliko godina, glumačkoj postavi, originalnoj priči iz grčke mitologije, snimanju IMAX kamerama i o mnogim drugim stvarima koje su deo ovog projekta. Na istom mjestu je pre tri godine govorio o "Openhajmeru", svom prethodnom blokbasteru koji je tokom ljeta 2023. godine bio u bioskopima širom svijeta, a početkom 2024. je osvojio čak sedam Oskara uz nagradu BAFTA i mnoge druge.

"Priča o Odiseju je pokazala da je vječna. To je priča o ljudima i civilizaciji koja se i poslije toliko godina ipak ne mijenja.

Mislim da je najinteresantnija stvar to što smo se vratili na jedan od najstarijih tekstova zapadne književnosti. Fascinantno je da je prošlo oko 3.000 godina i da ta priča prelazi sa kolena na koljeno, iz generacije u generaciju, i ne jenjava interesovanje za njom.

U suštini, to je priča o ljubavi, ratu, sazrijevanju, smrti, povratku kući... Taj žanr povratka kući je takođe imao jakog uticaja, to potiče iz grčke kulture koja gaji priče o herojima koji se vraćaju kući nakon nekog podviga - oni su tada uglavnom stariji, iskusniji, mudriji, prosto se vraćaju drugačije.

To je bio izazov, kako da se pretoči ta priča kroz putovanje u vremenu. Mislim da je najvažniji motiv koji proizilazi iz Homerove priče ta univerzalna istina koja je ispričana pre toliko godina", započeo je Nolan.

Nakon toga govorio je o snimanju IMAX kamerom. Objasnio je da je to tehnologija koju je oduvijek volio i otkrio je sve izazove i poteškoće sa kojima se susreo da bi projekat izneo do kraja onako kako je odavno zamišljao.

"Postoje tu mnogi izazovi, prvo smo svake nedjelje mijenjali lokacije. Najteža stvar, iz praktičnog ugla, jeste snimanje na moru, to je ubjedljivo najteže bilo.

Imali smo sjajnog koordinatora za situacije na vodi, to je nevjerovatan čovjek, Nil Andrej koji je sa mnom radio na 'Dankerku'. Tada smo već mnogo naučili o snimanju na vodi, pa smo imali neko iskustvo.

Međutim, snimati na starom brodu dok je voda 'nemirna' i uz sve to koristiti IMAX kameru, pa to je bilo definitivno najteže izvesti. Jesmo mi to već radili, ali smo sada i scene dijaloga snimali njom - to je kao neka hajtek kamera koja je teška oko 350 kilograma koju treba pomjerati kako se menja dinamika scene koja slijedi.

Ispostavilo se da je to bila najteža stvar na ovom filmu. Kamera je bučna i velika poput frižidera, ali smo uspjeli da je utišamo", nastavlja Nolan.

Sistem ogledala ispred kamere - "Ni glumci ga nisu razumjeli"

Otkrio je da su osmislili poseban sistem za snimanje scena dijaloga. Riječ je o ogledalu koje se postavi ispred objektiva kamere.

"Osmislili smo sistem za snimanje scene dijaloga. Stavili smo polusrebrno ogledalo tačno ispred objektiva i još jedno ogledalo kako bi dva glumca mogla da se gledaju kroz ogledala, da održavaju kontakt očima i da glume kao da su jedan ispred drugog iako zapravo nisu.

Kada sam objašnjavao glumcima, nisu isprva razumjeli, niste ni vi sada verovatno. To smo koristili kada su sledile duge scene pune dramatičnih dijaloga.

Cijela ekipa je bila tiha jer kameri treba vremena da učita sadržaj i da se 'pripremi' za naredno snimanje. Na samom setu je to jako interesantno jer se tu u nekim trenucima nalazi više stotina ljudi, a vlada potpuna tišina, laserski fokus je tu prisutan i svi su maksimalno koncentrisani, meni je to bilo nevjerovatno da vidim i doživim", pojasnio je Nolan.

Odiseja

Izvor: YouTube/Universal pictures

Utisci o filmu

Za sam kraj ostavili smo naše utiske. Sala na premijeri u Beogradu bila je krcata, a ako vas interesuje kako je to izgledalo u inostranstvu, samo je dovoljno napomenuti da je premijera u Londonu bila rasprodata oko godinu dana ranije - to se nikada dosad nije dogodilo u filmskoj industriji.

Zbog načina snimanja IMAX kamerom, film je tehnički doveden do savršenstva ili se makar približio tome kao nikada ranije. Zvuk, za koji je bio zadužen švedski kompozitor i producent Ludvig Goranson, će vas ostaviti bez daha, naročito u scenama borbi kojih ima na pretek.

Goranson je stari saradnik Nolana i taj tandem se već dokazao toliko puta kao dobitna kombinacija. Sa tehničke strane, kojoj smo mahom i posvetili ovaj tekst, film je zaista briljantan - traje 2 sata i 52 minuta koja nećete "osjetiti" jer vas priča i ambijent toliko uvuku da nećete imati vremena da pogledate na sat.

O glumačkoj postavi nema šta mnogo da se govori. Nolan je okupio sam "krem" Holivuda koji smo već nabrojali - Met Dejmon tumači glavnog protagonistu i ova uloga komotne može da se zavede kao njegova najbolja do sada ili makar ističe kandidaturu uz filmove poput "Good Will Hunting", "Departed" i "The Martian".

Odisej

Izvor: Melinda Sue Gordon/Universal Pictures / Hollywood Archive / Profimedia

Kakav je Met Dejmon kao Odisej?

Nećemo vam otkrivati spojlere, ali ćemo vam samo dati kratak opis Odiseja - on nije "napucani" grčki ratnik sa izvajanim tijelom, već iskusni lider koji ima duboke emotivne dileme zbog kojih pati u sebi i stalno se preispituje na putu kući nakon Trojanskog rata. Čezne za suprugom i sinom koje dugo nije vidio, plašio se i da ih neće više nikada vidjeti jer je znao u šta se Grčka upušta prije nego što je armija uopšte otplovila ka obalama Troje.

Odisej nije klasičan heroj jer ni Nolan nikada ni u jednom filmu nije imao nekog koga će svi voljeti i poštovati. Sjetite se samo trilogije "Dark Knight" - Betmen je antiheroj, a ne neko kome se žene dive zbog hrabrosti i dobrog izgleda, a muškarci jer može sam da pretuče desetine bitangi i vozi kul džip koji može da lansira rakete.

Odisej vodi unutrašnje bitke sve vreme, ti ožiljci se spolja ne vide, ali se jasno osjećaju. To je i glavni motiv uz još nekoliko koje Nolan nije mogao da izostavi - kroz film "provlači" skrivene poruke koje voli da istakne u svakom svom ostvarenju - putovanje i borba kroz vrijeme, preispitivanje krivice, moralne dileme... Ko je gledao svaki njegov film dosad, jasno mu je na šta se to odnosi.

Može se reći, možda, da nedostaje malo one prepoznatljive Nolanove lucidnosti - sjetite se filmova "Tenet", "Openhajmer" i "Inception". To je onaj osjećaj kada se završi scena koja vas toliko oduva da niste sigurni šta ste upravo videli i čuli, a priča se već nastavlja i vi morate da nastavite da se borite sa tim unutrašnjim osjećajem koji vam ne da mira.

Međutim, to su zaista nijanse, naročito jer je ovde riječ o priči staroj 3.000 godina, nije ovo naučna fantastika ili politički triler sa brojnim zapletama i aferama. Kada se film završi, sve ove sitnice (ako mene pitate) postaju totalno nevažne jer ih je celokupan doživljao totalno zasjenio.

Na društvenim mrežama možete pročitati da se Nolanu spočitava uticaj takozvane "woke" kultura i podilaženje feminizmu i rasi glumaca zbog čega je počeo i "kulturni rat" širom svijeta. Najviše se zamjera što ulogu Helene Trojanske igra glumica Lupita Njongo koja je inače tamnoputa što je čak komentarisao i Ilon Mask koji je nedavno napisao na svojoj društvenoj mreži "X" da Nolan ponovo želi Oskara i da je zbog toga "zamenio rasu i boju kože Grcima" kako bi ispunio očekivanja (političke zahteve) Akademije filmskih umjetnosti i nauka, ali je taj svoj stav izrazio mnogo grubljim riječima.

"Kristofer Nolan je oskrnavio Odiseja kako bi bio legitiman za nagradu Akademije...", naveo je Mask u objavi 15. maja ove godine, dvija mjeseca prije svjetske filmske premijere.

Brojni filmski kritičari, influenseri i drugi čak pozivaju na bojkot ovog filma, mnogo prije njegove premijere. Zbog toga i ne čudi što društvene mreže danima nakon premijere neprestano bruje samo o ovom filmu.

Lični utisak jeste da to pomalo "bode oči", ali treba biti realan pa reći da je filmska industrija danas prosto takva, takva su "pravila igre" u 21. vijeku. Nolan je dosad uspijevao to da kontroliše u određenoj mjeri, možda je u ovom filmu u nešto većoj mjeri potpao pod pritiske (zahtjeve) kako bi zadovoljio svačiji ukus, ali lično mi to nije smetalo jer boja kože nekog glumca ili glumice zaista ne bi trebalo da predstavlja toliki problem ako je uloga odigrana kako treba, a Lupita Njongo je svoj posao u ovom filmu zaista sjajno odradila iako scene u kojima se ona nalazi traju svega nekoliko minuta.

Ne može se izostaviti i dezinformacija koja je postala toliko jaka i uticajna na društvenim mrežama da mnoge odvraća od filma koji nisu ni pogledali. Ne, Eliot Pejdža ne glumi Ahila, već Sinona, manje važnog, ali bitnog lika u Odisejevoj družini.

Ali, kako to inače biva u današnjem modernom svijetu - Dok istina obuje cipele, laž je već obišla pola svijeta. Najbolje je da se uvjerite sami u sve što u startu izaziva toliko kontroverze.

Chris Nolan desecrated the Odyssey so that he would be eligible for an Academy Award … — Elon Musk (@elonmusk)May 15, 2026

Da li gledati "Odiseju" u bioskopu? Apsolutno DA!

Kada se sve sabere i oduzmne na kraju, film je itetako zaslužio da se gleda u bioskopu, po mogućstvu sa IMAX tehnologijom. Priča, muzika, scene borbe, dijalozi i atmosfera će vas ostaviti bez daha, dugo nakon filma ćete razmišljati o njemu, istraživati po internetu razne aspekte i uglove iz kojih priča može da se posmatra i voditi kvalitetne debate sa prijateljima.

Preporuka je da ne čekate ovaj film na internet platformama, već da izdvojite tri sata i da uživate u njemu. Film jeste polarizujući, ali je spoj genijalnosti, ludila, mašte, novog ugla interpretacije i nevjerovatne tehnologije zbog koje ćete sigurno poželjeli da obnovite svoje znanje o grčkim mitovima koji i nakon toliko godina privlače ogromnu pažnju i interesovanje širom svijeta.

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