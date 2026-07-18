Film "Asymmetry" sa Ričardom Girom izazvao je brojne negativne komentare zbog razlike u godinama između glavnih junaka.

Izvor: YouTube/Page Six

Novi film sa Ričardom Girom u glavnoj ulozi pokrenuo je lavinu komentara na internetu - i većina je negativna.

Ostvarenje "Asymmetry", u režiji Edvarda Zvika, prati priču o mladoj urednici u Njujorku, Alis, koju tumači Dajana Silvers, koja jednog dana u Central parku upoznaje svetski poznatog 70-godišnjeg pisca Ezru (Gir).

Vidi opis Ričard Gir u žiži javnosti: Novi film izazvao bijes javnosti zbog ogromne razlike u godinama Govor Ričarda Gira na dodeli Oskara film Time out of mind, trejler 31. 8. 1949. Ričard Gir Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Movieclips Trailers Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Youtube / IFC Films Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: YouTube/ Jimmy Kimmel Live Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Eugene Adebari / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

"Jedan jedini trenutak u kojem su im se pogledi sreli pokreće vezu koja ih oboje vodi na životno putovanje puno neočekivanih obrta, tokom kojeg stvaraju svoj privatni svijet namijenjen samo njima. Ezra, poznat po svojim smjelim delima, pronalazi osobu pred kojom može potpuno otvoreno da pokaže svoju ranjivost, dok Alis pronalazi hrabrost da istraži sopstvene književne ambicije. Sve to dolazi u opasnost kada njihova tajna veza bude razotkrivena", pisao je Deadline.

Prve fotografije sa snimanja objavljene su prekjuče i odmah su privukle pažnju na društvenim mrežama. Zaljubljeni par djelovao je srećno i zadovoljno, ali zbog ogromne razlike u godinama između dvoje glumaca (oko 40 godina) komentari su mahom negativni.

"Film koji nam nije potreban", "Mislio sam da je ovo Ričard Gir sa svojom kćerkom", "Evo, srediću vam naziv filma, treba da se zove 'Nedjelje sa dekom'", "Holivud je poludio", neki su od komenatara.

Film je zasnovan na hvaljenom istoimenom romanu iz 2018. godine, čija je autorka Lisa Halidej. The New Yorker je knjigu ranije opisao kao "književni fenomen", dok ju je The New York Times uvrstio na listu "15 izuzetnih knjiga koje su napisale žene i koje oblikuju način na koji čitamo i pišemo književnost u 21. vijeku". Bivši predsjednik SAD Barak Obama uvrstio je na svoju listu najboljih knjiga iz 2018. godine.

Vidi opis Ričard Gir u žiži javnosti: Novi film izazvao bijes javnosti zbog ogromne razlike u godinama Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Eugene Adebari / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: The Legacy Collection / Hollywood Archive / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Izvor: Nova/ MONDO