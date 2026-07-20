Nolan otkrio zašto je baš ovdje snimao "Odiseju": Danas ostrvo sa malo turista, a nekada mjesto krvave istorije

Italijansko ostrvo Favinjana je najznačajnija lokacija na kojoj je Kristofer Nolan snimao "Odiseju". Mnogi, ipak, ne znaju da ostrvo uopšte postoji, a još manje da ono krije mnoge istorijske tajne i prirodne ljepote.

Izvor: Michila9/Shutterstock

Novi film "Odiseja", čuvenog reditelja Kristofera Nolana, pravi je hit među svjetskom i domaćom publikom. Nolan je otkrio da je za lokaciju Odisejevog rodnog mjesta, Itake, izabrao Favinjanu,ostrvo Egadskog arhipelaga.

Egadski arhipelag kod sjeverozapadne obale Sicilije je dobro čuvana tajna. Na ova ostrva Italijani dolaze na odmor, ali ona su relativno nepoznata međunarodnim turistima. Ostrvo Favinjana je najveće u ovom arhipelagu. Zauzima nešto manje od 40 kvadratnih kilometara u Sredozemnom moru.

Veza Favinjane sa "Odisejom"

Ovo italijansko ostrvo ima mnogo dublju povezanost sa samim mitom o Odiseju nego što je to sam film. Postoji vjerovanje da je Egadski arhipelag inspirisao mitska ostrva u Homerovoj Odiseji.

U priči, ovdje se Odisejeva posada zaustavila prije nego što su on i nekoliko pratilaca krenuli u susret Kiklopima. Favinjana je navodno mjesto gdje su se odmarali, lovili koze, roštiljali ih na plaži i pili "jako crno vino". Ovo je razlog zbog kojeg je Nolan odlučio da baš ovdje snimi svoj novi film.

Kako sam kaže, želio je da "stvori svijet u kome zaista možete da zamislite da ste na tom brodu sa Odisejem, gdje možete da razumijete pogled na svijet koji je tumačio prirodne uslove kao otjelotvorenja ili izraze burnih, promjenljivih bogova".

Danas su, ipak, najvećim djelom, tiha ostrva puna plaža, svježe ribe i mirnih mora.

Plaža "puna krvi"

Ako odete na ovo ostrvo, shvatićete da na njemu nema potrebe za automobilom. Ono je malo i uglavnom ravno, pa svuda možete da stignete biciklom. Ovo je najbolje prevozno sredstvo da se dođe do neke od prelijepih plaža.

Izvor: poludziber/Shutterstock

Favinjana može da se pohvali jednom od najpoznatijih plaža Sicilije, Kala Rosa. Krvava istorija je ovoj plaži dodijelila ime. Ona je bila mjesto bitke u Prvom punskom ratu. Prema istorijskim podacima, na njoj Kartaginjani bili znatno nadjačani. Njihova hrabra borba protiv Rimljana bila je tako velika da su mora postala crvena od krvi, otuda i ime ove plaže.

Postoji mnogo drugih, podjednako lijepih, mada manje kultnih, uvala koje ne treba da izbjegavate ako se odlučite da ovdje otputujete. Lido Burone je jedina pješčana plaža na ostrvu, a Bue Marino, mjesto je koje je bilo kamenolom. To je najljepše mjesto za kupanje na ostrvu i odlično mjesto za posmatranje izlaska sunca.

Mjesto na kojem je Penelopa čekala Odiseja

Scene sa Odisejevog dvora Nolan je snimio u Zamku Svete Katerine, utvrđenju iz 15. vijeka koje se nalazi na ovom ostrvu. Ono je izgrađeno na mestu drevne muslimanske tvrđave, a tokom Drugog svetskog rata zamak je korišćen kao vojna osmatračnica.

Nadmorska visina od 314 metara, omogućava vam da uživate u jedinstvenom pogledu i razumijete da se nekada koristilo za kontrolu svih luka ostrva, posebno u vremenima kada su more preoravali piratski brodovi.

Zato, za one koji ne vole samo da se opuste na odmoru, već i da nešto nauče, Favinjana vas neće razočarati.

(MONDO)