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Mask napada Holivud: Milijarder najavio AI verziju "Odiseje" koja će biti "istorijski tačna"

Mask napada Holivud: Milijarder najavio AI verziju "Odiseje" koja će biti "istorijski tačna"

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
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Nakon kritika na račun Nolanovog filma, Ilon Mask želi da AI napravi "istorijski tačnu" Odiseju, iako je riječ o mitskom epu, a ne istorijskom zapisu.

Mask tvrdi da će napraviti bolju Odiseju pomoću AI Izvor: YouTube / Brighter with Herbert

Nakon žestokih kritika na račun novog bioskopskog hita reditelja Kristofera Nolana, Ilon Mask je otišao korak dalje. Najavio je da će njegov AI alat Grok Imagine napraviti dugometražni film zasnovan na Homerovoj "Odiseji", ali da će njegova verzija biti "istorijski tačna".

Međutim, sama ta najava otvara ozbiljna pitanja - kako naučna, tako i tehnološka.

Povod za ovu neobičnu filmsku trku jeste Maskovo otvoreno nezadovoljstvo Nolanovim filmom "Odiseja", a milijarder je čak javno prozivao Nolana zbog izbora glumačke postave.

Nolan je odgovorio da je film sniman na autentičnim lokacijama u šest zemalja uz stvarne glumce kako bi se postigao maksimum uvjerljivosti.

Mask sada želi da dokaže suprotno. Njegov cilj je da pokaže kako vještačka inteligencija, bez glumaca, scenografije i produkcijskih timova, može da stvori vjerodostojniji prikaz antičkog svijeta.

Mitologija nije isto što i istorija

Međutim, glavna zamka Maskove najave leži u samom pojmu "istorijske tačnosti".

Homerova "Odiseja" uopšte nije istorijski dokument ili hronika. To je jedan od najpoznatijih mitskih epova antičke Grčke. Djelo jeste smešteno u period nakon Trojanskog rata, ali obiluje bogovima, mitskim bićima, kiklopima i magijom.

Istoričari i klasični filolozi već vijekovima raspravljaju o tome koliko Homerovi tekstovi uopšte odražavaju stvarni svijet mikenske civilizacije, a koliko predstavljaju kasniju pjesničku fikciju.

Zato tvrdnja da AI može da ponudi "istorijski tačnu" verziju događaja koji spadaju u domet mita zvuči više kao agresivna marketinška poruka nego kao naučno utemeljeno obećanje.

Šta vještačka inteligencija zaista može da stvori

Tehnološki gledano, generisanje dugometražnog filma pomoću modela Grok Imagine predstavlja masivan poduhvat.

Generativni AI sistemi prikupljaju postojeće tekstove, slike i umjetničke prikaze kako bi stvorili vizuelno impresivne kadrove. AI alat može bez problema da rekreira izgled antičkih brodova, oklopa ili arhitekture na osnovu arheoloških nalaza, ali ne može stvoriti istorijske činjenice tamo gdje one ne postoje.

Iako je vizuelni kvalitet AI videa napredovao do mjere koja privlači pažnju cijelog Holivuda, ostaje pitanje da li kompjuterski generisani sadržaj može da zamijeni ljudsku dramu i glumačku interpretaciju.

Maskov pokušaj da kroz Grok Imagine ponudi "ispravnu" verziju grčkog epa sigurno će donijeti tehnološki spektakl. Ipak, teško da će riješiti dileme koje naučnici i umjetnici ne mogu da razriješe već hiljadama godina.

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Tagovi

odiseja Ilon Mask vještačka inteligencija

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