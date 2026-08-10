logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Odiseja" postala najuspješniji Nolanov film: Zaradila više od milijardu dolara

"Odiseja" postala najuspješniji Nolanov film: Zaradila više od milijardu dolara

Autor Haris Krhalić Izvor Kurir
0

Film „Odiseja“ Kristofera Nolana zaradio je 1,104 milijarde dolara i postao najuspješniji film u karijeri slavnog reditelja.

„Odiseja“ oborila Nolanov rekord: Film zaradio više od milijardu dolara Izvor: Youtube/HygoDecrypte - Grands Formats/Printscreen

"Odiseja" je postala film s najvećom zaradom u karijeri reditelja Kristofera Nolana, ostvarivši više od milijardu američkih dolara na svetskim bioskopskim blagajnama za manje od mesec dana nakon premijere.

U galeriji pogledajte kadrove iz filma "Odiseja":

Film s najvećom zaradom u Nolanovoj karijeri

Hit film, koji je premijerno prikazan 17. jula, adaptacija je Homerovog epa i prati Meta Dejmona u ulozi Odiseja, grčkog kralja Itake, na njegovom opasnom desetogodišnjem putovanju kući nakon Trojanskog rata.

Film, koji je dobio vrlo dobre ocjene kritičara, dosad je u svijetu zaradio 1,104 milijarde dolara, čime je postao najuspješniji film u Nolanovoj karijeri. Nadmašio je njegov dosadašnji rekord, film o Betmanu "Povratak Mračnog viteza" iz 2012, koji je zaradio 1,085 milijardi dolara, dok je njegov prethodnik "Mračni vitez" iz 2008. zaradio 1,005 milijardi dolara.

Oskarovac Nolan režirao je uspješne filmove poput "Teneta", "Denkerka" i "Interstellara", a njegovi filmovi su sada ukupno zaradili više od sedam milijardi dolara širom svijeta. Nolan (56) je napisao scenario i režirao "Odiseju", a film je i producirao zajedno sa suprugom Emom Tomas.

Ne propustite

Tagovi

odiseja Kristofer Nolan zarada

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA