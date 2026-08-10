Film „Odiseja“ Kristofera Nolana zaradio je 1,104 milijarde dolara i postao najuspješniji film u karijeri slavnog reditelja.

Izvor: Youtube/HygoDecrypte - Grands Formats/Printscreen

"Odiseja" je postala film s najvećom zaradom u karijeri reditelja Kristofera Nolana, ostvarivši više od milijardu američkih dolara na svetskim bioskopskim blagajnama za manje od mesec dana nakon premijere.

U galeriji pogledajte kadrove iz filma "Odiseja":

Vidi opis "Odiseja" postala najuspješniji Nolanov film: Zaradila više od milijardu dolara Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Melinda Sue Gordon/Universal Pic/© Universal Studios. All Rights Reserved. Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Melinda Sue Gordon/Universal Pic/© Universal Studios. All Rights Reserved. Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Melinda Sue Gordon/Universal Pic/© Universal Studios. All Rights Reserved. Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Melinda Sue Gordon/Universal Pic/© Universal Studios. All Rights Reserved. Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Melinda Sue Gordon/Universal Pic/© Universal Studios. All Rights Reserved. Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Melinda Sue Gordon/Universal Pic/© Universal Studios. All Rights Reserved. Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Melinda Sue Gordon/Universal Pic/© Universal Studios. All Rights Reserved. Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Melinda Sue Gordon/Universal Pic/© Universal Studios. All Rights Reserved. Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Promo Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Supplied by LMK / IPA / Profimedia Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Supplied by LMK / IPA / Profimedia Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Supplied by LMK / IPA / Profimedia Br. slika: 12 12 / 12 AD

Film s najvećom zaradom u Nolanovoj karijeri

Hit film, koji je premijerno prikazan 17. jula, adaptacija je Homerovog epa i prati Meta Dejmona u ulozi Odiseja, grčkog kralja Itake, na njegovom opasnom desetogodišnjem putovanju kući nakon Trojanskog rata.

Film, koji je dobio vrlo dobre ocjene kritičara, dosad je u svijetu zaradio 1,104 milijarde dolara, čime je postao najuspješniji film u Nolanovoj karijeri. Nadmašio je njegov dosadašnji rekord, film o Betmanu "Povratak Mračnog viteza" iz 2012, koji je zaradio 1,085 milijardi dolara, dok je njegov prethodnik "Mračni vitez" iz 2008. zaradio 1,005 milijardi dolara.

Oskarovac Nolan režirao je uspješne filmove poput "Teneta", "Denkerka" i "Interstellara", a njegovi filmovi su sada ukupno zaradili više od sedam milijardi dolara širom svijeta. Nolan (56) je napisao scenario i režirao "Odiseju", a film je i producirao zajedno sa suprugom Emom Tomas.