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Film "Odiseja" Kristofera Nolana oborio rekord: Postao najprofitabilniji R-rated film u istoriji

Film "Odiseja" Kristofera Nolana oborio rekord: Postao najprofitabilniji R-rated film u istoriji

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Film "Odiseja" Kristofera Nolana zaradio je 1,352 milijarde dolara i postao najprofitabilniji R-rated film u istoriji, prestigavši ostvarenje "Dedpul i Vulverin".

Film "Odiseja" Kristofera Nolana oborio rekord: Postao najprofitabilniji R-rated film u istoriji Izvor: Supplied by LMK / IPA / Profimedia

Film "Odiseja" režisera Kristofera Nolana zvanično je postao rekorder sa najvećom zaradom u istoriji među ostvarenjima sa oznakom "Er", sa prihodom od 1,352 milijarde dolara na svjetskim blagajnama.

Adaptacija Homerovog epa tako je premašila rekord koji je 2024. godine postavio film "Dedpul i Vulverin", sa zaradom od 1,338 milijardi dolara.

Film je u SAD dobio oznaku "Er", što znači da se djeci i tinejdžerima mlađim od 17 godina preporučuje gledanje samo u pratnji roditelja ili druge odrasle osobe.

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odiseja

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