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Ukradena knjiga „Otkrovenje” čiju je koricu radio Salador Dali: Sama korica teška 150 kilograma, a kompletno djelo 210

Ukradena knjiga „Otkrovenje” čiju je koricu radio Salador Dali: Sama korica teška 150 kilograma, a kompletno djelo 210

Autor Mihajlo Popović Izvor Mondo
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Knjiga „Otkrovenje“, koju je 1958. godine objavio umjetnički izdavač Žozef Fore, a čiju je bronzanu koricu izradio španski nadrealista Salvador Dali, ukradena je iz Centra za savremenu umjetnost u Isuaru, u departmanu Pi di Dom, u centralnoj Francuskoj.

knjiga otkrovenje.JPG Izvor: ESPACE CULTUREL JOSEPH FORET

Kako je saopštilo tužilaštvo u Klermon Feranu, djelo ima „izuzetnu i jedinstvenu“ umjetničku vrijednost, navodeći da je ukradena korica knjige ukrašena zlatom, dragim kamenjem i školjkama, prenosi Figaro.

Sama korica teži oko 150 kilograma, dok kompletno djelo ima oko 210 kilograma.

„Otkrovenje“ je 1958. godine osmislio izdavač Žozef Fore, na osnovu teksta iz Otkrovenja Svetog Jovana, a ilustrovalo ga je na ogromnim pergamentima 14 velikih umjetnika i književnika 20. vijeka, među kojima su bili Žan Kokto, Bernar Bife i Žan Žiono.

Dali je izradio bronzanu koricu ukrašenu zlatom, dragim kamenjem i školjkama.

Djelo je između 1961. i 1972. godine bilo izloženo na gotovo 150 izložbi širom svijeta, nakon čega mu se jedno vrijeme gubio trag.

Čuvano je u Švajcarskoj, a zatim je prodato japanskim kupcima, koji su namjeravali da ga prodaju na aukciji u djelovima.
Godine 2003. kupio ga je Kristijan Karutcos, direktor kompanije za restauraciju umjetničkih djela iz Isuara.

Karutcos je tada rekao da je knjiga u vrijeme nastanka bila procijenjena na dva miliona franaka, odnosno oko 304.900 evra, zbog čega je važila za najskuplju knjigu na svijetu.

Regionalne vlasti regije Overnja-Rona-Alpi navode da je „Otkrovenje Svetog Jovana“ 1960. godine bila najteža i najskuplja knjiga na svijetu.

Gradonačelnik Isuara Bertran Baro rekao je da je riječ o djelu privatnog vlasnika, koji je u svom malom privatnom muzeju savremene umjetnosti čuvao i druga, manje vrijedna djela.

On je vrijednost ukradenog djela ocijenio kao „nemjerljivu“ i dodao da je ono predstavljalo „djelo jednog života“.

Baro je rekao da je vlasnik, koji je veoma pogođen krađom, ocijenio da je ukradeno „francusko kulturno nasljeđe“, prenosi Tanjug.

Nije mogao da kaže da li je lopov ili su lopovi obili muzej. Istragu vodi istražna jedinica žandarmerije u Klermon Feranu.

(Mondo)

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