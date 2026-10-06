Beogradski sajam knjiga od 23. do 31. oktobra

Beogradski sajam knjiga biće održan od 23. do 31. oktobra, a počasni gost 69. izdanja je Tunis. Slogan je "Riječi grade svijet".

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Međunarodni beogradski sajam knjiga, najznačajnija književna manifestacija u ovom dijelu Evrope, biće održan od 23. do 31. oktobra.

Sajam, koji će 69. put okupiti autore, izdavače i predstavnike kulturnog i književnog života iz Srbije i različitih dijelova svijeta, biće održan pod sloganom "Riječi grade svijet".

Počasni gost Sajma knjiga ove godine je Tunis.

Neki od programskih fokusa Sajma biće značajne godišnjice srpske književnosti i kulture - 100 godina od rođenja Pavla Ugrinova i Danila Nikolića, 150 godina od rođenja Milana Rakića i Borisava Stankovića, 200 godina od rođenja LJubomira Nenadovića, te 10 godina od smrti Radoslava Bratića.

Posebna pažnja biće posvećena srpskim kulturnim ustanovama.

Među njima su Matica srpska, koja obilježava 200 godina od osnivanja, Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković" povodom 100 godina od osnivanja, Zadužbina Ive Andrića, koja obiljležava 50 godina od osnivanja, kao i druge ustanove od posebnog značaja za kulturu Srbije.

Porodični dani su 26. i 27. oktobar, kada cijela porodica, uz jednu kupljenu ulaznicu, može da posjeti Sajam knjiga, a tradicionalni - školski dan 29. oktobra.