Učestvuje više od 400 izlagača: Počinje Međunarodni sajam knjiga u Beogradu

Pod sloganom "Tvoja nova priča" danas će u Beogradu biti otvoren Međunarodni sajam knjiga na kojem će učestvovati više od 400 izlagača iz Srbije i inostranstva.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Sajam, 68. po redu, biće otvoren za publiku od 10.00 časova, a svečano otvaranje zakazano je za 18.00 časova u Hali dva Beogradskog sajma.

Najveću književnu manifestaciju u regionu otvoriće istoričar Čedomir Antić, a u ime Kipra, zemlje počasnog gosta ovogodišeg sajma, učesnike će pozdraviti kiparski pjesnik Kirjakos Haralambidis, saopštila je pres-služba Beogradskog sajma.

Sajam traje do 1. novembra, kada će besplatan ulaz imati svaki posjetilac koji donese dvije knjige.

Prikupljene knjige biće donirane bibliotekama u ruralnim područjima Srbije.

Dio novca od svake prodate ulaznice 1. novembra biće doniran porodicama nastradalih u padu nadstrešnice u Novom Sadu, najavili su organizatori.

Radno vrijeme Sajma knjiga svakog dana biće od 10.00 do 20.00 časova.

(Srna)