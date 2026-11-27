Ruska salata nezaobilazna je na slavskim i prazničnim trpezama, ali njena istorija krije zanimljive detalje.

Izvor: Shutterstock/Giancarlo Polacchini

Bilo da je u pitanju slava, Nova godina, Božić ili porodično okupljanje, na mnogim trpezama postoji jedno jelo bez kojeg praznični ručak gotovo da nije potpun - ruska salata. Pravi se unaprijed, služi hladna, a svaka porodica ima svoju verziju recepta za koju će domaćini često da tvrdi da je jedina prava. Dok se jedni kunu u šunku, drugi koriste piletinu, treći ne mogu da zamisle salatu bez jabuke, a postoje i oni koji smatraju da u nju nikako ne treba da se stavlja meso.

Ipak, malo ko zna da ruska salata kakvu danas poznajemo ima veoma malo zajedničkog sa jelom od kojeg je sve počelo. Njena istorija vodi nas u Moskvu 19. vijeka, u luksuzni restoran u kojem se služila kao specijalitet namijenjen bogatijim gostima.

Kako je nastala ruska salata i zašto se tako zove?

Vidi opis Kraljica novogodišnje trpeze krije tajnu: Oko "prave" ruske salate se uvijek raspravljamo, a evo kako je nastala Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Shutterstock Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Shutterstock Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: PRINTSCREEN/YOUTUBE/MAMAGICIAN Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Instagram/Irina Shayk Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Printscreen/YT/Cookrate - Italia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Shutterstock Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Shutterstock Br. slika: 9 9 / 9 AD

Priča počinje oko 1860. godine, kada je kuvar belgijskog porijekla Lisjen Olivije radio u čuvenom moskovskom restoranu "Ermitaž". Upravo se njemu pripisuje nastanak salate koja je prvobitno nosila naziv Olivijeova salata, prema prezimenu njenog tvorca.

Olivije je svoje jelo čuvao kao najveću poslovnu tajnu. Nije želio da otkrije tačan recept, naročito kada je riječ o prelivu koji je salati davao poseban ukus. Prema istorijskim zapisima, njegov specijalitet sadržao je sastojke koji su danas gotovo nezamislivi u običnoj salati: meso tetrijeba, teleći jezik, kavijar, repove rakova, dimljenu patku, kapare i masline, uz zelenu salatu i poseban majonez.

Dakle, ono što danas pripremamo od krompira, šargarepe, graška, jaja, kiselih krastavčića i majoneza prvobitno je bilo znatno luksuznije jelo.

Postoji i zanimljiva priča o tome kako je recept ipak počeo da se širi. Jedan od kuvara koji je radio sa Olivijeom, Ivan Ivanov, navodno je uspio da sazna dio tajne pripreme, nakon čega je napustio restoran i počeo da služi sličnu salatu pod drugim imenom. Ipak, njegov preliv navodno nije imao isti ukus kao originalni.

Olivije je umro 1883. godine, a tačan recept za njegov čuveni preliv nikada nije pouzdano rekonstruisan. Zbog toga se i danas govori o originalnoj Olivijeovoj salati, ali niko sa sigurnošću ne može da tvrdi da poznaje baš svaki sastojak koji je njen tvorac koristio.

Kako je luksuzno jelo postalo salata koju svi poznajemo?

Vremenom je recept počeo da se mijenja. Skupi sastojci, poput tetrijeba, kavijara i rakova, zamijenjeni su namirnicama koje su bile dostupnije i jeftinije. Tako su u prvi plan došli krompir, šargarepa, grašak, jaja, kiseli krastavčići i majonez.

Posebno je zanimljivo da je salata u Sovjetskom Savezu postala jedno od prepoznatljivih jela za praznike i porodična okupljanja. Umjesto skupih namirnica, koristili su se jednostavniji sastojci, a različite verzije recepta prilagođavale su se mogućnostima domaćinstava.

Tako je jelo koje je nekada bilo specijalitet luksuznog moskovskog restorana postalo dostupno mnogo širem krugu ljudi. U Rusiji je i danas poznata kao Olivijeova salata, dok je u mnogim drugim zemljama, pa i kod nas, ostala upamćena kao ruska.

Šunka, piletina ili jabuka - šta zaista ide u rusku salatu?

Upravo ovdje počinje rasprava koja se ponavlja gotovo svakog praznika. Kada se pomene ruska salata, rijetko ko nema mišljenje o tome kako bi trebalo da izgleda i šta obavezno mora da sadrži.

Osnovu današnje verzije uglavnom čine kuvani krompir, šargarepa, grašak, kuvana jaja, kiseli krastavčići i majonez. Međutim, izbor dodataka razlikuje se od kuće do kuće. Neko stavlja kuvanu šunku, neko piletinu, dok drugi smatraju da je najbolje potpuno da se izostavi meso.

Tu su i jabuke, koje pojedini dodaju zbog blago slatkastog ukusa, dok ih drugi nikako ne žele u slanoj salati. Razlikuje se i količina majoneza, kao i odnos krompira i ostalih sastojaka.

Zanimljivo je da ne postoji jedan univerzalni recept koji bi sve ove rasprave mogao da završi. Ruska salata je tokom više od jednog vijeka mijenjala sastav i prilagođavala se različitim kuhinjama, pa su se tako razvile brojne lokalne verzije.

Zato nije neobično što se oko nje i danas vode male porodične rasprave. Svako ima svoj recept, naslijeđen od majke ili bake, i često vjeruje da upravo on predstavlja jedinu pravu verziju.

A šta je onda francuska salata?

Još jedna nedoumica koja se često pojavljuje jeste razlika između ruske i francuske salate. Na našim prostorima ovi nazivi se uglavnom koriste za dve veoma slične verzije jela.

Najčešća razlika je u tome što francuska salata ne sadrži meso, dok se u rusku dodaje šunka ili neka druga vrsta mesa. Ipak, ni ovo pravilo nije univerzalno, jer postoje porodice koje oba naziva koriste za gotovo isti recept.

Upravo zato se nazivi i sastojci razlikuju u zavisnosti od zemlje, regiona, pa čak i porodične tradicije. Jedno je, međutim, sigurno, bez obzira na to da li je pripremamo sa šunkom, piletinom, jabukom ili bez mesa, ruska salata odavno je postala mnogo više od običnog priloga. Za mnoge je ukus praznika, porodičnih okupljanja i trpeze oko koje se okupljaju generacije.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 02:07 KRALJICA NOVOGODIŠNJE TRPEZE: Kako da vam ruska salata uvek ispadne vrhunski (KURIR TELEVIZIJA) Izvor: Kurir televizija Izvor: Kurir televizija

(Mondo.rs)