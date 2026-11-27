Suve i ispucale ruke čest su problem tokom zime. Saznajte kako da njegujete kožu, koje sastojke da tražite u kremama i kako da spriječite isušivanje.

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Hladnoća, vjetar, grijanje i često pranje ruku tokom zime mogu da učine kožu suvom, grubom i sklonom pucanju. Neprijatan osjećaj zatezanja, crvenilo i sitne pukotine ne moraju da budu dio svakodnevnice. Uz odgovarajuću njegu i nekoliko jednostavnih promjena navika moguće je obnoviti zaštitnu barijeru kože i spriječiti dalje isušivanje.

Koža ruku svakodnevno je izložena različitim spoljašnjim uticajima, zbog čega tokom hladnih mjeseci može brže da izgubi vlagu. Niska temperatura, hladan vjetar i suv vazduh u zagrijanim prostorijama slabe njenu prirodnu zaštitnu barijeru. Kada se tome dodaju često pranje ruku, sapuni, dezinfekciona sredstva i kućni poslovi, koža postaje još osjetljivija.

Prirodni lipidi na površini kože imaju važnu ulogu u sprečavanju gubitka vlage. Kada se njihov zaštitni sloj ošteti, ruke postaju grube, zategnute i sklone perutanju. U težim slučajevima mogu da se pojave bolne pukotine, naročito na zglobovima prstiju i oko noktiju.

Prva pomoć za suve ruke: 5 savjeta koji zaista pomažu

Kada koža postane suva i hrapava, nije dovoljno povremeno nanijeti malo kreme. Potrebna je redovna njega koja će pomoći da se obnovi zaštitna barijera i smanji gubitak vlage.

1. Birajte bogate kreme sa sastojcima koji obnavljaju kožu

Za izrazito suve ruke bolji izbor su gušće kreme i masti nego lagani losioni koji se brzo upijaju. Prilikom kupovine obratite pažnju na sastav i birajte proizvode koji sadrže glicerin, ceramide, hijaluronsku kiselinu, vazelin ili mineralna ulja.

Glicerin i hijaluronska kiselina pomažu u vezivanju vode u površinskim slojevima kože, dok ceramidi doprinose očuvanju i obnovi zaštitne barijere. Vazelin i mineralna ulja stvaraju zaštitni sloj koji smanjuje gubitak vlage. Korisni su i preparati sa šea puterom, koji omekšavaju i njeguju grubu kožu.

Ako su ruke već nadražene, birajte kreme bez parfema i dodatih boja, jer mirisi i pojedini sastojci mogu dodatno da izazovu iritaciju.

2. Nanesite kremu odmah nakon svakog pranja ruku

Jedna od najvažnijih navika u njezi suvih ruku jeste nanošenje kreme nakon pranja. Ruke nježno osušite peškirom, bez grubog trljanja, a zatim nanesite hidratantni preparat dok je koža još blago vlažna.

Nemojte čekati da se pojavi osjećaj zatezanja. Kremu je najbolje držati pored lavaboa kako biste je koristili nakon svakog pranja, ali i kad god primijetite da je koža suva. Redovno obnavljanje zaštitnog sloja posebno je važno tokom zime, kada su ruke izložene hladnoći i suvom vazduhu.

Krema za ruke

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3. Priredite rukama intenzivnu noćnu njegu

Tokom noći možete da pružite koži dodatnu njegu. Prije spavanja operite ruke blagim sredstvom, nježno ih osušite i nanesite deblji sloj bogate kreme ili masti. Posebnu pažnju posvetite zglobovima prstiju, koži oko noktiju i mjestima na kojima su se pojavile suve i grube površine.

Preko noći možete da navučete tanke pamučne rukavice. One pomažu da preparat ostane na koži i produžavaju kontakt sa emolijensom, odnosno sastojkom koji omekšava kožu i pomaže u očuvanju vlage. Ovakva rutina posebno je korisna kada su ruke izrazito suve i hrapave.

4. Zaštitite ruke od hladnoće i sredstava za čišćenje

Rukavice su jedan od najjednostavnijih načina da spriječite dodatno isušivanje kože. Kada izlazite napolje, nosite tople rukavice koje štite šake od hladnog vazduha i vjetra. Prilikom pranja sudova, čišćenja i korišćenja deterdženata obavezno koristite zaštitne rukavice.

Dug kontakt sa vodom i hemikalijama može da ošteti prirodni zaštitni sloj kože i pogorša postojeću suvoću. Ako vam se ruke znoje u zaštitnim rukavicama ili vam njihov materijal smeta, možete da koristite tanke pamučne rukavice ispod njih, ukoliko vam to odgovara.

1. Redovno perite ruke, naročito nakon boravka na javnim mestima - Ruke tokom dana dodiruju brojne površine na kojima mogu da se nađu mikroorganizmi, a zatim njima nesvesno dodirujemo oči, nos i usta. Tako pojedini uzročnici infekcija mogu da dospeju u organizam. Zato je važno da ruke redovno peremo sapunom i vodom, najmanje 20 sekundi, posebno pre jela i pripreme hrane, nakon korišćenja toaleta i po povratku kući. Ako sapun i voda nisu dostupni, može da posluži sredstvo za dezinfekciju ruku na bazi alkohola.

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5. Izbjegavajte vrelu vodu i agresivne sapune

Iako vrela voda može da prija tokom hladnih dana, nije dobar izbor za suvu i osjetljivu kožu. Visoka temperatura dodatno uklanja prirodne masnoće sa površine kože, zbog čega ruke mogu da postanu još suvlje i grublje.

Za pranje koristite mlaku vodu i blaga sredstva bez mirisa. Izbjegavajte agresivne sapune i proizvode koji nakon upotrebe ostavljaju osjećaj zatezanja. Redovno pranje ruku i dalje je važno za higijenu, ali nježniji preparati i nanošenje kreme nakon pranja mogu značajno da smanje isušivanje.

Koje sastojke treba tražiti u kremama za suve ruke?

Nije svaka krema namijenjena intenzivnoj njezi suve kože. Ako su ruke tokom zime grube, zategnute i sklone pucanju, obratite pažnju na sastojke koji pomažu u vezivanju vlage, omekšavanju kože i zaštiti od njenog daljeg gubitka.

Glicerin – privlači i vezuje vodu u površinskim slojevima kože.

Ceramidi – pomažu u obnovi zaštitne barijere i smanjuju gubitak vlage.

Hijaluronska kiselina – pomaže koži da zadrži vlagu.

Vazelin – stvara zaštitni sloj i smanjuje isparavanje vode sa površine kože.

Mineralna ulja – omekšavaju kožu i doprinose njenoj zaštiti.

Šea puter – njeguje i omekšava suvu i grubu kožu.

Urea je još jedan sastojak koji se često nalazi u preparatima za veoma suvu i zadebljalu kožu. Ipak, na otvorenim pukotinama i oštećenoj koži može da izazove peckanje, pa u tim situacijama treba biti oprezan sa njenom primjenom.

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Izvor: Shutterstock

Da li su ispucale ruke znak ekcema ili dermatitisa?

Suvoća, perutanje i zatezanje najčešće su posljedica oštećene zaštitne barijere kože, ali ponekad mogu da ukazuju i na kožno oboljenje. Ako se uz suvoću javljaju intenzivan svrab, crvenilo, peckanje, bolne pukotine ili krvarenje, moguće je da je riječ o ekcemu šaka ili kontaktnom dermatitisu.

Ekcem šaka može da bude povezan sa čestim kontaktom sa vodom, sapunima, deterdžentima i drugim iritansima, ali i sa alergijskom reakcijom na određene supstance. U tim slučajevima obična hidratantna krema možda neće biti dovoljna, pa je važno utvrditi uzrok problema i odabrati odgovarajuću terapiju.

Ako se stanje ne popravlja uprkos redovnoj njezi, ako se simptomi pogoršavaju ili se pojavljuju bolne pukotine, obratite se dermatologu. Gnoj, izražen otok i crvenilo koje se širi mogu da budu znaci infekcije i zahtijevaju pravovremeni pregled.

Suve ruke ne moraju da budu neizbježna posljedica zime. Redovno nanošenje odgovarajuće kreme, nježno pranje, noćna njega i zaštita rukavicama mogu mnogo da pomognu u očuvanju meke i njegovane kože tokom hladnih dana.