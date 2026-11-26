Istraživanje je pokazalo da samo tri nedjelje svakodnevnog konzumiranja zaslađenih napitaka mogu da promijene način na koji mozak reaguje na njihove logotipe i ambalažu. Evo šta su naučnici otkrili.

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Gazirani sokovi, voćni napici i druga zaslađena pića često su dio svakodnevne rutine. Nekima su nezaobilazni uz ručak, drugima predstavljaju mali predah tokom radnog dana, dok ih mnogi biraju čim osjete potrebu za nečim slatkim. Ipak, novo istraživanje pokazalo je da redovno konzumiranje ovakvih napitaka može da utiče na način na koji naš mozak reaguje na njih, i to za svega tri nedjelje.

Istraživači iz Centra za hemijska čula Monel i Univerziteta Severne Karoline sproveli su kontrolisano istraživanje u kojem je učestvovalo 160 mladih osoba, uzrasta od 18 do 30 godina. Cilj je bio da se ispita da li svakodnevno unošenje šećera može da promijeni reakcije mozga na određene vizuelne signale povezane sa hranom i pićem.

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Učesnici su bili podijeljeni u dvije grupe. Jedna je svakodnevno tokom tri nedjelje pila voćni napitak sa 27 grama šećera i 111 kalorija, dok je druga dobijala verziju istog napitka bez šećera i kalorija.

Posebno zanimljiv dio eksperimenta odnosio se na simbole koji su bili povezani sa napicima. Prije početka i nakon završetka istraživanja, učesnici su radili test na tabletu tokom kojeg su morali da reaguju kada se na ekranu pojavi simbol njihovog napitka. Istovremeno, naučnici su pomoću funkcionalne magnetne rezonance pratili aktivnost mozga, naročito u regiji povezanoj sa motivacijom i sistemom nagrađivanja.

Rezultati su pokazali da su učesnici koji su svakodnevno konzumirali zaslađeni napitak nakon tri nedjelje reagovali brže na simbol koji je bio povezan sa njim. Njihovo vrijeme reakcije skratilo se za približno 36 milisekundi u odnosu na početak eksperimenta, a uočena je i veća aktivnost moždane regije povezane sa nagrađivanjem.

Međutim, postoji još jedan detalj koji je posebno privukao pažnju istraživača. Iako je mozak počeo brže da reaguje na simbole povezane sa zaslađenim pićem, učesnici nisu izjavili da im se napitak više dopada. Njihova procjena ukusa, slatkoće i želje za konzumiranjem ostala je gotovo nepromijenjena.

Drugim riječima, mozak je počeo da povezuje određeni vizuelni znak sa očekivanjem nagrade, čak i kada se subjektivni doživljaj samog napitka nije promijenio.

Ovo istraživanje ukazuje na to da navike u ishrani ne moraju da utiču samo na naše tijelo, već mogu da oblikuju i način na koji reagujemo na okruženje. Prepoznatljiva ambalaža, logotipi i drugi vizuelni signali mogu postati okidači za automatsku reakciju, čak i kada nismo svjesni da se ona javlja.

Ipak, važno je da istraživanje ne dokazuje da će tri nedjelje konzumiranja zaslađenih pića da dovede do zavisnosti od šećera. Ono pokazuje promjene u brzini reakcije i aktivnosti određenih moždanih regija, a ne trajno oštećenje mozga ili nastanak zavisnosti.

(MONDO)