FDA odobrila novu hormonsku terapiju za rak dojke poslije više od 20 godina.

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Nakon više od dvije decenije čekanja, pacijenti oboljeli od najčešćeg oblika raka dojke dobijaju potpuno novu opciju liječenja. Američka Uprava za hranu i lijekove (FDA) dala je zeleno svjetlo za upotrebu tablete wilserdly (giredestrant), koja se uzima jednom dnevno kao samostalna postoperativna terapija kod odraslih sa estrogenski receptor-pozitivnim, HER2-negativnim karcinomom dojke.

Riječ je o prvoj novoj hormonskoj terapiji za rani stadijum ove bolesti u posljednjih 20 godina, a njen mehanizam djelovanja direktno cilja sam izvor problema. Kod ovog tipa tumora, hormon estrogen se vezuje za receptore na ćelijama raka i podstiče njihovo širenje. Kao oralni antagonist estrogenskih receptora, wilserdly blokira taj proces, razgrađuje same receptore i tako zaustavlja glavni pokretač rasta bolesti.

"Kao i mnogi Amerikanci, i sam sam vidio kako rak dojke pogađa moju porodicu. Zbog tog iskustva rad koji obavljamo u FDA doživljavam duboko lično", poručio je vršilac dužnosti komesara FDA Kajl Dajmantas.

Značajno manji rizik od povratka bolesti

Novi lijek namijenjen je odraslim pacijentima u prvom, drugom ili trećem stadijumu bolesti, kod kojih nakon operacije postoji umjeren do visok rizik od recidiva.

Anđelo de Klaro, direktor FDA Centra za odličnost u onkologiji, istakao je da je glavni cilj nakon hirurškog zahvata sprečavanje povratka karcinoma. "Naša procjena bila je usmjerena na to da li wilserdly može efikasnije da smanji taj rizik od postojećih hormonskih terapija. Dokazi su pokazali da može, što otvara novu opciju za najugroženije pacijente", objasnio je De Klaro.

Odluka je zasnovana na velikoj kliničkoj studiji lidERA Breast Cancer, u kojoj je učestvovalo 4.170 pacijenata. Tokom perioda do pet godina, jedni su dobijali wilserdly, a drugi standardnu terapiju (tamoksifen ili inhibitore aromataze). Rezultati su pokazali sljedeće:

Rizik od povratka invazivnog raka dojke ili smrti smanjen je za 30 odsto u odnosu na dosadašnju standardnu terapiju.

Poslije tri godine, 92,4 odsto pacijenata na novom lijeku bilo je živo i bez znakova bolesti, naspram 89,6 odsto onih na standardnoj terapiji (što znači da na svakih 1.000 oboljelih, oko 28 ljudi duže živi bez povratka karcinoma).

Zabilježen je i manji rizik od širenja bolesti na druge dijelove tijela.

Na šta pacijenti treba da obrate pažnju

Kao i svaka onkološka terapija, i ovaj lijek nosi određene nuspojave koje su se javile kod najmanje deset odsto ispitanika. Među najčešćima su:

bolovi u mišićima i zglobovima

valunzi

umor

glavobolja i mučnina

vrtoglavica

usporen rad srca

trnci u šakama

stopalima

U laboratorijskim analizama primjećeni su skokovi jetrenih enzima i masnoća u krvi, kao i promjene u nivou minerala i bubrežnim parametrima.

Terapija je strogo zabranjena tokom trudnoće jer može naškoditi plodu. Kada je riječ o primjeni, žene koje još nisu ušle u menopauzu uz ovaj lijek moraju dobijati i dodatnu terapiju za suzbijanje hormona, dok ljekar može propisati wilserdly i muškarcima obolelim od ovog oblika karcinoma.

(Mondo)